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НХЛ: визначився володар Кубка Стенлі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НХЛ: визначився володар Кубка Стенлі
«Флорида» виграла Кубок Стенлі у другому сезоні поспіль
фото: Sam Navarro-Imagn Images

«Флорида» розгромила «Едмонтон» у шостій грі

«Флорида» виграла Кубок Стенлі у другому сезоні поспіль. Про це повідомляє «Главком».

«Пантерс» обіграли «Едмонтон» у фінальній серії плей-оф (4-2, 5:1 у шостому матчі) і здобули головний трофей НХЛ.

«Флорида» стала чемпіоном у другому сезоні поспіль, знову обігравши «Ойлерс» у фіналі.

Минулого року «Флорида» вперше стала володарем Кубка Стенлі, здолавши «нафтовиків» у вирішальній серії (4-3).

«Пантерс» виступають у НХЛ з 1993 року.

Для 40-річного ветерана «Ойлерз» Корі Перрі цей програний фінал став уже п'ятим за останні шість років. У 2020 році він не зміг взяти трофей у складі «Даллас Старз», 2021-му – з «Монреаль Канадієнс», 2022-му – з «Тампа-Бей Лайтнінг», 2024-му та 2025-му – з «Едмонтоном».

Рік тому Перрі став першим хокеїстом в історії НХЛ, хто програвав у фіналі Кубка Стенлі у складі чотирьох різних команд. При цьому один раз канадець все ж зміг стати володарем головного трофею НХЛ – у 2007 році з «Анахайм Дакс».

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Державної думи РФ В'ячеслав Фетісов вважає, що Росію можна вже не вважати хокейною державою через недопуск на Олімпійські ігри.

У понеділок, 17 червня, Федерація хокею Франції повідомила, що їхня збірна затверджена як учасник Олімпійських ігор 2026 року замість команди Росії. Раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати збірні Росії до Ігор в Італії.

«Це неприємна новина, хоч і очікувана. Я не розумію, чого ми чекали досі, адже спортивні начальники нас годували всякими обіцянками. Мене, як і раніше, дратують усі ці обіцянки та очікування якогось дива. Якщо з нами так роблять, значить, ми вже й не дуже хокейна держава. Мабуть, ми втратили вплив на світовий хокей, нас уже нема кому захищати», – сказав Фетісов російським пропагандистам.

Теги: хокей НХЛ Кубок Стенлі

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