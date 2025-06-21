Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»
Гашек розкритикував Трампа
фото: AP

Гашек заявив, що у світі є багато брехунів, але Трамп – єдиний з них, хто є американським президентом

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек назвав президента США Дональда Трампа «патологічним брехуном». Про це повідомляє «Главком».

«Трамп – патологічний брехун. У світі багато таких людей, але він єдиний, хто є американським президентом. На жаль», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

Як інформує «Главком», Трамп встановив двотижневий термін для прийняття рішення про те, чи завдадуть Сполучені Штати удару по Ірану.

«Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї», – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням.

До слова, Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

Теги: хокей Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Рютте змінює НАТО
Рютте розпочинає масштабні кадрові чистки у НАТО
19 червня, 12:20
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступив із закликом до американців
Губернатор Каліфорнії закликав американців «не піддаватися» Трампу
11 червня, 10:41
Трамп ледве втримався, піднімаючись на борт літака
Трамп і Рубіо ледве не впали із трапу літака
9 червня, 08:41
Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн
Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн
5 червня, 03:27
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
Легендарний хокеїст відреагував на участь дворазового володаря Кубка Стенлі у вшануванні окупантів
3 червня, 11:31
Поки Трамп прагне угоди з Іраном, Ізраїль знову порушує питання про можливі удари по ядерних об'єктах
Ізраїль може підготуватися до атаки на Іран лише за 7 годин – NYT
28 травня, 11:59
Трамп про Путіна: Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
26 травня, 04:12
Рейтинг Трампа зріс на чотири пункти серед демократів
Рейтинг Трампа несподівано зріс серед виборців-демократів
24 травня, 11:46
Видання пише, що Трамп віддаляється від України
Трамп прагне зближення з Путіним більше, ніж припинення війни в Україні – FT
22 травня, 03:14

Новини

«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру
«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»
Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі
Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі
Російський хокеїст поскаржився на проблему з безхатьками у Лос-Анджелесі
Російський хокеїст поскаржився на проблему з безхатьками у Лос-Анджелесі
Казахстанський клуб хоче перенести гру Ліги конференцій через концерт Дженніфер Лопес
Казахстанський клуб хоче перенести гру Ліги конференцій через концерт Дженніфер Лопес
Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка
Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
130K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
56K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
27K
Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
11K
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua