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НХЛ заборонила прихильнику Путіна Овечкіну давати інтерв'ю у Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НХЛ заборонила прихильнику Путіна Овечкіну давати інтерв'ю у Росії
Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна

7 липня 39-річний хокеїст повертається з Туреччини до РФ разом із сім'єю

Одіозний російський нападник і капітан клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін не зможе давати ексклюзивні інтерв'ю в Росії під час літнього відпочинку. Про це повідомляє «Главком».

У понеділок, 7 липня, 39-річний хокеїст повертається з Туреччини до РФ разом із сім'єю, а у США спортсмен повернеться на початку вересня.

«На жаль, Олександр Овечкін цього літа не зможе давати ексклюзивних інтерв'ю російським ЗМІ. Це пов'язано з рішенням НХЛ – ліга знімає про нього великий фільм. Винятки зроблені тільки для спонсорів, з якими Овечкін має контракти, а також для формату прес-конференцій», – повідомило російським пропагандистам джерело, знайоме з ситуацією.

6 квітня капітан «Вашингтона» став рекордсменом НХЛ за кількістю голів у регулярних чемпіонатах, перевершивши досягнення Уейна Гретцкі (894 шайби). На рахунку росіянина зараз 897 голів.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».

Нагадаємо, нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі.

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.

Теги: Вейн Ґрецкі Алєксандр Овечкін хокей росія

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