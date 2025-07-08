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Російський хокеїст поскаржився на життя у канадському місті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський хокеїст поскаржився на життя у канадському місті
Російському хокеїсту Кудрявцеву 21 рік

Кудрявцеву неприємно жити в канадському місті Абботсфорд

Російський хокеїст системи клубу НХЛ «Ванкувер Кенакс» Кирило Кудрявцев поскаржився, що йому неприємно жити в канадському місті Абботсфорд.

Кудрявцеву 21 рік, минулого сезону росіянин у складі фарм-клубу «Ванкувера» «Абботсфорд Кенакс» став переможцем АХЛ.

«Життя таке, звісно, ​​неприємне. Натомість тут хокей. Маленьке місто, ресторанів не так багато. Вибір невеликий і щодо шопінгу, і взагалі щодо того, чим зайнятися. У вихідний їхати до Ванкувера не хочеться, бо величезні пробки. Будь-коли виїхати на шосе – дай боже, будеш годину їхати до Ванкувера. Може, півтори години машиною», – цитує Кудрявцева російські пропагандисти.

Як повідомлялося, російський хокеїст Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

Нагадаємо, нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі.

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.

Теги: хокей НХЛ Канада

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