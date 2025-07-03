Зірка «Ліверпуля» загинув у ДТП

Автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре, злетів із дороги

Футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася цієї ночі у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

На місце трагедії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати футболіста та його брата не вдалося. У Діогу Жоти та його дружини Руте Кардосо троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за «Пасуш Феррейру», «Порту», «Атлетіко», «Вулверхемптон», а з 2020 року виступав у складі «Ліверпуля» (182 матчі, 65 голів та 26 асистів). За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів).

Нагадаємо, на 56-му році життя пішов з життя ексгравець полтавської «Ворскли» Вадим Немешкало.

До слова, 14-річний футболіст французької юнацької команди «Обервіль» Усман Діабі помер після зупинки серця, яка сталася під час футбольного матчу.