Ліга чемпіонів серед жінок: визначилися місця проведення мінітурнірів за участі українських команд

Україну в Лізі чемпіонів удруге поспіль представлятимуть дві команди

Стали відомі місця проведення матчів другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026, в якому візьмуть участь представники України – полтавська «Ворскла» та харківський «Металіст 1925». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір, в якому змагатиметься 16 колективів, проходить в оновленому форматі – із поділом на Шлях чемпіонів і Шлях представників ліг. Дев’ять команд одразу отримають місце в груповому етапі: «Арсенал» (Англія), «Челсі» (Англія), «Ліон» (Франція), «ПСЖ» (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Вольфсбург» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія), «Бенфіка» (Португалія), «Ювентус» (Італія). Ще сім учасників приєднаються до них після третього раунду відбору. Команди грають у форматі мінітурнірів – півфінали та фінали (а також матчі за третє місце) в одному місті.

Україну в Лізі чемпіонів удруге поспіль представлятимуть дві команди. «Ворскла» стартує у Шляху чемпіонів, а «Металіст 1925» – у Шляху представників ліг. Обидва колективи розпочнуть із другого раунду. Для потрапляння до групового турніру ЛЧ потрібно буде, окрім другого, пройти ще й третій кваліфікаційний раунд (плей-оф).

Групу, в якій виступає «Ворскла», прийматиме литовська «Гінтра» – матчі відбудуться в місті Шяуляй.

Групу, де гратиме «Металіст 1925», прийматиме шведський «Гаммарбю» – усі матчі пройдуть у Стокгольмі.

Жіноча Ліга чемпіонів-2025/2026. Другий раунд

Шлях чемпіонів. Група 5 (місце проведення – Шяуляй, Литва)

27.08.2025

1/2 фіналу

«Ворскла» (Україна) — переможець групи 6 першого раунду («Ланчхуті»/«Мітровіца»/«Кліфтонвілл»)

«Гінтра» (Литва) — «Фарул» (Румунія)

30.08.2025

Матч за 3-тє місце

Фінал

Шлях представників ліг. Група 1 (місце проведення – Стокгольм, Швеція)

27.08.2025

1/2 фіналу

«Гаммарбю» (Швеція) – «Металіст 1925» (Україна)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – ПСВ (Нідерланди)

30.08.2025

Матч за 3-тє місце

Фінал

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