«Аль-Ахлі» хоче підписати контракт з Мессі – ЗМІ

Клуби з Саудівської Аравії вже намагалася отримати Мессі влітку 2023 року

Фінансові подробиці переговорів Мессі з «Аль-Ахлі» не розголошуються

Керівництво саудівського клубу «Аль-Ахлі» вже кілька тижнів намагається переконати легендарного нападника Ліонеля Мессі перейти до них у грудні, коли закінчиться його контракт із «Інтер Майамі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням L'Équipe.

«Інтер Майамі», зі свого боку, хоче зберегти аргентинця після перших його двох років у МЛС.

Клуби з Саудівської Аравії вже намагалася отримати Мессі влітку 2023 року, коли закінчувалася його угода з «ПСЖ».

Фінансові подробиці цьогорічних переговорів не розголошуються.

Саудівська Аравія, яка прийме чемпіонат світу з футболу у 2034 році, має намір зробити все можливе для трансферу.

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»

Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.