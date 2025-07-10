Легендарний півзахисник провів останню гру за «Реал»

За 12 років у складі мадридського гранда Модрич провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 гольових передач

Модрич приєднався до «Реала» у 2012 році, перейшовши з англійського «Тоттенгема»

Хорватський півзахисник Лука Модріч провів останній матч за «Реал». Про це повідомляє «Главком».

Мадридці поступилися «ПСЖ» (0:4) у півфіналі клубного чемпіонату світу. Хорват вийшов на заміну на 64-й хвилині гри.

Раніше 39-річний гравець оголосив про те, що залишить мадридський клуб після турніру.

Модрич приєднався до «Реала» у 2012 році, перейшовши з англійського «Тоттенгема». За 12 років у складі мадридського гранда він провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 гольових передач.

За цей час Лука став одним із найуспішніших гравців в історії клубу. Його здобутки включають:

чотири чемпіонства Ла Ліги

два Кубки Іспанії

п'ять Суперкубків Іспанії

шість трофеїв Ліги чемпіонів

чотири Суперкубки УЄФА

п'ять перемог на клубному чемпіонаті світу

один Міжконтинентальний кубок ФІФА

У 2018 році Модрич був визнаний найкращим футболістом планети та здобув «Золотий м’яч», перервавши гегемонію Мессі та Роналду.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Також «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.