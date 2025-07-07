Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів
Арановський працюватиме на грі між «Іберією» (Грузія) та «Мальме» (Швеція)
Українець Євген Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
На першому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 між «Іберією» (Грузія) та «Мальме» (Швеція), який відбудеться 8 липня у Тбілісі, суддівським спостерігачем працюватиме українець Євген Арановський.
Наш спеціаліст виконуватиме відповідні обов'язки у зв'язці з македонсько-хорватською бригадою арбітрів на чолі з Ігором Стройчевським.
Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.
У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».
Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу
Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.