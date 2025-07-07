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Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів
Арановський виконуватиме відповідні обов'язки у зв'язці з македонсько-хорватською бригадою арбітрів
фото: УАФ

Арановський працюватиме на грі між «Іберією» (Грузія) та «Мальме» (Швеція)

Українець Євген Арановський працюватиме суддівським спостерігачем на грі кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На першому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 між «Іберією» (Грузія) та «Мальме» (Швеція), який відбудеться 8 липня у Тбілісі, суддівським спостерігачем працюватиме українець Євген Арановський.

Наш спеціаліст виконуватиме відповідні обов'язки у зв'язці з македонсько-хорватською бригадою арбітрів на чолі з Ігором Стройчевським.

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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