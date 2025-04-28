Воротар збірної України з хокею прокоментував історичну перемогу на чеміпонату світу

Дьяченко є одним з двох чинних гравців збірної, який виступав за команду з часу останнього потрапляння у дивізіон IA – 2017 року

Україна здобула першу за 11 років перемогу на чемпіонаті світу у дивізіоні IA.

Воротар збірної України з хокею Богдан Дьяченко у коментарі для «Суспільне Спорт» поділився емоціями після першої перемоги команди на ЧС-2025 у серії булітів над Італією. Про це повідомляє «Главком».

Україна вдруге поспіль на чемпіонаті світу завершила основний час та овертайм нічиєю й визначала переможця у серії булітів. У ній голкіпер «синьо-жовтих» Богдан Дьяченко відбив усі п'ять кидків італійців, а Олександр Пересунько приніс команді першу за 11 років перемогу на ЧС у дивізіоні IA.

Дьяченко є одним з двох чинних гравців збірної України, який виступав за національну команду з часу останнього потрапляння у дивізіон IA – 2017 року. Тоді голкіпер провів лише один поєдинок, проти Казахстану, де українці поступилися – 2:4.

«Тоді це був мій дебют, ми ще грали в себе вдома. Тоді були зовсім інші емоції. Але зараз дуже приємно грати з командами такого рівня. Матчі були і складніші [в дивізіоні ІВ], були й такі ж. Не можу якийсь окремо згадати», – розповів Дьяченко.

У першому матчі ЧС-2025 проти Великої Британії Дьяченко залишився на заміні – з віковим рекордом для голкіперів за збірну України дебютував 18-річний Олександр Левшин, який пропустив двічі у серії булітів, а команда поступилася – 2:3. За словами Дьяченка, у порівнянні з грою проти Великої Британії, під час якої він залишився у запасі, йому треба було продемонструвати впевненість.

«Другий поспіль матч з серією булітів? Коли ти на льоду, то маєш себе тримати, не давати волю емоціям. А коли на лавці, то можеш і підтримати, і покричати», – зізнався 26-річний голкіпер.

Наступний, третій тур ЧС-2025 Україна зіграє у середу, 30 квітня, проти збірної Румунії.

Матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA