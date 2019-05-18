«Ворскла» перемогла і зіграла на користь «Карпат» і «Чорноморця» (відео)



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«Ворскла» бореться за сьоме місце Спорт-Експрес

Невмотивовані турнірно полтавці перемогли команду, яка веде боротьбу за виживання

29-й тур української футбольної Прем'єр-ліги стартував з перемоги полтавської «Ворскли» на рідному полі над київським «Арсеналом».

«Ворскла» (Полтава) - «Арсенал» (Київ) - 2:0

Голи: 1:0 - Юрій Коломоєць (6). 2:0 - Денис Васін (58)

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Сапай – Денис Васін, Шарпар, Тодор Петровіч, Ребенок (Едін Шехіч, 70) - Габелок (Олександр Скляр, 54) - Юрій Коломоєць (Карека, 86). Тренер – Віталій Косовський

«Арсенал»: Підківка - Жичиков, Башлай, Сергій Вакуленко (к), Дубинчак - Домбровський - Владислав Калитвинцев (Кадимян, 61), Танковський, Оріховський, Мудрик (Ліпартія, 54) – Міссі Мезу (Олександр Ковпак, 56). Тренер – Ігор Леонов

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - Михайло Маланчук (Кіцмань), Дмитро Оґанесян (Луганськ)

Попередження: Денис Васін (41), Олександр Скляр (63) - Танковський (21), Сергій Вакуленко (50)

18 травня. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського. 1 307 глядачів

«Ворскла» продовжує вести локальну боротьбу за сьоме місце із «Десною». Здобувши цю перемогу, полтавці набрали 38 очок і наблизилися до чернігівців на відстань одного пункту. Правда, «Десна» свій матч 29-го туру проти «Карпат» розпочала саме зараз, о 17:00.

«Арсенал» має 25 очок і залишається на передостанньому, 11-му місці. «Карпати» попереду на два пункти, а «Чорноморець», який замикає таблицю, відстає на три. О 19:30 одесити гратимуть у Києві з «Олімпіком».