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    «Ворскла» перемогла і зіграла на користь «Карпат» і «Чорноморця» (відео)

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    &laquo;Ворскла&raquo; бореться за сьоме місце - «Ворскла» перемогла і зіграла на користь «Карпат» і «Чорноморця» (відео)
    «Ворскла» бореться за сьоме місце
    Спорт-Експрес

    Невмотивовані турнірно полтавці перемогли команду, яка веде боротьбу за виживання

    29-й тур української футбольної Прем'єр-ліги стартував з перемоги полтавської «Ворскли» на рідному полі над київським «Арсеналом».

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    «Ворскла» (Полтава) - «Арсенал» (Київ) - 2:0

    Голи: 1:0 - Юрій Коломоєць (6). 2:0 - Денис Васін (58)

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Сапай – Денис Васін, Шарпар, Тодор Петровіч, Ребенок (Едін Шехіч, 70) - Габелок (Олександр Скляр, 54) - Юрій Коломоєць (Карека, 86). Тренер – Віталій Косовський

    «Арсенал»: Підківка - Жичиков, Башлай, Сергій Вакуленко (к), Дубинчак - Домбровський - Владислав Калитвинцев (Кадимян, 61), Танковський, Оріховський, Мудрик (Ліпартія, 54) – Міссі Мезу (Олександр Ковпак, 56). Тренер – Ігор Леонов

    Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - Михайло Маланчук (Кіцмань), Дмитро Оґанесян (Луганськ)

    Попередження: Денис Васін (41), Олександр Скляр (63) - Танковський (21), Сергій Вакуленко (50)

    18 травня. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського. 1 307 глядачів

    «Ворскла» продовжує вести локальну боротьбу за сьоме місце із «Десною». Здобувши цю перемогу, полтавці набрали 38 очок і наблизилися до чернігівців на відстань одного пункту. Правда, «Десна» свій матч 29-го туру проти «Карпат» розпочала саме зараз, о 17:00.

    «Арсенал» має 25 очок і залишається на передостанньому, 11-му місці. «Карпати» попереду на два пункти, а «Чорноморець», який замикає таблицю, відстає на три. О 19:30 одесити гратимуть у Києві з «Олімпіком».

     Читайте також: Через суддівське рішення «Арсенал» втратив перемогу над «Чорноморцем» (відео)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК «Арсенал-Київ» Владислав Калитвинцев Ґаетан Міссі-Мезу Юрій Коломоєць Ігор Пердута Олександр Ткаченко Павло Ребенок Олександр Скляр Едін Шехіч Денис Васін Сергій Вакуленко Ігор Леонов Роман Підківка Ґеґам Кадимян Вадим Сапай В'ячеслав Шарпар Дмитро Башлай Владислав Дубинчак Володимир Чеснаков Павло Оріховський Джаба Ліпартія В'ячеслав Танковський Віталій Косовський
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