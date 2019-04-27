Перша ліга близенько: «Олімпік» здобув фантастичну вольову перемогу над «Карпатами» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дует Олег смалійчук - Петро Димінський веде «Карпати» до небувалих вершин Instagram Олега Смалійчука

Донеччани перемогли головного конкурента в боротьбі за виживання

Центральним матчем ігрового дня в рамках 26-го туру української Прем’єр-ліги було протистояння у Києві, де донецький «Олімпік» приймав львівські «Карпати». Команди конкурують між собою за рятівне дев’яте місце в таблиці, яке ґарантує збереження прописки в елітному дивізіоні. Оскільки напередодні львів’яни були попереду на очко, право на нічию мали саме вони.

Проте впоралися із завданням донеччани, які поступаючись 1:2, вирвали перемогу на заключних хвилинах поєдинку.

«Олімпік» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:2

Голи: 1:0 – Геннадій Пасіч (9). 1:1 – Франсіско Ді Франко (36). 1:2 – Понде (54). 2:2 – Максим Дегтярьов (83). 3:2 – Матар Діейє (84)

«Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Вантух – Олексій Гай - Геннадій Пасіч (Матар Діейє, 79), Андрій Кравчук (Рінар Валєєв, 60), Політило (Євген Пасіч, 61), Максим До Коуто - Максим Дегтярьов. Тренер – Ігор Климовський

«Карпати»: Кучинський – Папа Ґуйє, Андрій Нестеров (к), Сандохадзе - М'якушко (Кевін Мендес, 86), Кльоц, Онґла, Олексій Гуцуляк - Франсіско Ді Франко (к) (Бусько, 65), Понде, Карім Йода. Тренер – Фабрі Ґонсалес

Судді: Шурман (Вишневе) – Петраков, Приступа (обоє – Київ)

Попередження: Рінар Валєєв (90+1) – Сандохадзе (23), Андрій Нестеров (46)

27 квітня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

«Олімпік» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:2

Після цієї поразки «Карпати» нарешті отримали те, на що заслужили. Маючи 25 очок, команда впала на десяте, третє знизу місце і тепер має всі шанси зіграти в перехідних матчах за право залишитися в Прем’єр-лізі. «Олімпік» з 27-ма очками іде дев’ятим.