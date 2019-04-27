Перша ліга близенько: «Олімпік» здобув фантастичну вольову перемогу над «Карпатами» (відео)
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Розсилка
Донеччани перемогли головного конкурента в боротьбі за виживання
Центральним матчем ігрового дня в рамках 26-го туру української Прем’єр-ліги було протистояння у Києві, де донецький «Олімпік» приймав львівські «Карпати». Команди конкурують між собою за рятівне дев’яте місце в таблиці, яке ґарантує збереження прописки в елітному дивізіоні. Оскільки напередодні львів’яни були попереду на очко, право на нічию мали саме вони.
Проте впоралися із завданням донеччани, які поступаючись 1:2, вирвали перемогу на заключних хвилинах поєдинку.
«Олімпік» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:2
Голи: 1:0 – Геннадій Пасіч (9). 1:1 – Франсіско Ді Франко (36). 1:2 – Понде (54). 2:2 – Максим Дегтярьов (83). 3:2 – Матар Діейє (84)
«Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Вантух – Олексій Гай - Геннадій Пасіч (Матар Діейє, 79), Андрій Кравчук (Рінар Валєєв, 60), Політило (Євген Пасіч, 61), Максим До Коуто - Максим Дегтярьов. Тренер – Ігор Климовський
«Карпати»: Кучинський – Папа Ґуйє, Андрій Нестеров (к), Сандохадзе - М'якушко (Кевін Мендес, 86), Кльоц, Онґла, Олексій Гуцуляк - Франсіско Ді Франко (к) (Бусько, 65), Понде, Карім Йода. Тренер – Фабрі Ґонсалес
Судді: Шурман (Вишневе) – Петраков, Приступа (обоє – Київ)
Попередження: Рінар Валєєв (90+1) – Сандохадзе (23), Андрій Нестеров (46)
27 квітня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського
Після цієї поразки «Карпати» нарешті отримали те, на що заслужили. Маючи 25 очок, команда впала на десяте, третє знизу місце і тепер має всі шанси зіграти в перехідних матчах за право залишитися в Прем’єр-лізі. «Олімпік» з 27-ма очками іде дев’ятим.