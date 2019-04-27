«Я втомився це терпіти!» - тренер «Карпат» несамовито лютував після поразки від «Олімпіка»



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Фабрі Ґогнсалес не збагне що відбувається з командою ФК «Карпати»

Фабрі Ґонсалес не збагне, як три двометрових оборонці пропускають навіси

Програвши 2:3 матч 26-го туру української Прем’єр-ліги донецькому «Олімпіку», львівські «Карпати» вперше у поточному сезоні опинилися в небезпечній зоні, на третьому з кінця місці. Тепер одній із найкультовіших українських команд світять перехідні матчі за право залишитися в елітному дивізіоні.

«Це просто божевілля! Прохідний двір! Я вже втомився це терпіти! Як можливо програти цю гру? – лютував після гри в Києві португальський тренер галичан Фабрі Ґонсалес. - Мені в голову не вкладається. Я прошу оборонців, щоб вони задумалися про відповідальність. Що відбувається, я не розумію. Гра цілком контрольована, ми мали вигравати, натомість програємо. Я цього не можу зрозуміти, ніколи не проходив через такі ситуації.

Коли є перемога – то всі виграють. А коли поразка – то винні тренер і гравці. Оборонець має грати надійно. У нас три оборонці зростом 190 см кожен. А ми дозволяємо робити навіси і безперешкодно пробивати по воротах. Команда скільки матчів програла вдома? 7 матчів поспіль. Різні тренери очолювали команду. Завжди винні тренери? Тут треба кожному задуматися про відповідальність, яку ми несемо. Треба викладатися на полі, вмирати. Не можна так програвати. А ми спимо».