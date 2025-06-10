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«Ворскла» уп'яте поспіль виграла Кубок України з футболу серед жіночих команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Ворскла» уп'яте поспіль виграла Кубок України з футболу серед жіночих команд
«Ворскла» перемогла «Металіст 1925»

Переможцями Кубку України серед жіночих команд ставали дев'ять клубів

У фінальному поєдинку розіграшу Кубка України-2025 серед жінок на рівненському стадіоні «Авангард» зустрічалися харківський «Металіст 1925» та полтавська «Ворскла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Полтавчанки вийшли до вирішального етапу в статусі чинних володарок трофея, а от команда із Харкова грала у фінальному матчі вперше в історії. 

Після 30 хвилин рівної боротьби «Ворскла» зуміла відкрити рахунок. Помилка Дар'ї Апанащенко призвела до миттєвої розрізної передачі Катерини Корсун, якою майстерно скористалася Марина Шайнюк.

За п'ять хвилин до фінального свистка Єлизавета Молодюк мала стовідсотковий шанс відновити рівновагу, але її удар із близької відстані парирувала голкіпер полтавської команди. «Ворскла» відповіла потужним ударом Роксолани Кравчук, але м'яч пройшов вище воріт.

Тож «Ворскла» вп'яте поспіль і вп'яте у власній історії виборола Кубок України (щоправда, у сезонах-2019/2020 та 2020/2021 команда здобувала трофей під назвою «Житлобуд-2»). 

Кубок України-2025 серед жіночих команд. Фінал

«Металіст 1925» (Харків) – «Ворскла» (Полтава) – 0:1 (0:1)

Гол: Шайнюк (32).

Переможцями Кубку України серед жіночих команд ставали дев'ять клубів. З 11 титулами лідирує харківський «Житлобуд-1». Також трофей здобували «Ворскла» (Полтава)/«Житлобуд-2» (Харків) – п'ять разів, «Донеччанка» (Донецьк), «Легенда» (Чернігів) – по чотири рази, «Металіст» (Харків), «Аліна» (Київ) – по два, «Нафтохімік» (Калуш), «Динамо» (Київ), «Арена» (Київ/Фастів) – по разу.

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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