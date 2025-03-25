World Athletics запровадить гендерний тест для участі у жіночих змаганнях

Очільник World Athletics: Процедури будуть проведені відповідно до медичних стандартів

Очільник World Athletics Себастьян Коу заявив, що організація запровадить обов'язкове гендерне тестування спортсменок для участі у жіночих змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Ми вважаємо, що це дуже важливий спосіб забезпечити впевненість та зберегти абсолютну зосередженість на чесності змагань. Попереднє тестування проводитиметься для того, щоб спортсменки могли виступати у жіночій категорії. Процес дуже простий, відверто кажучи, дуже зрозумілий і дуже важливий. Процедури будуть проведені відповідно до медичних стандартів», – заявив Коу

Наразі ведеться пошук постачальників тестів.

Нагадаємо, World Athletics продовжила відсторонення росіян і білорусів від змагань під своєю егідою.

Рада World Athletics проходила в Нанкін 24-25 березня.

«Рада ухвалила рекомендацію щодо участі російських та білоруських атлетів у міжнародних турнірах. Рада вважає санкції адекватними і не вважає за необхідне їх замінювати, доповнювати або змінювати, якщо тільки поточні обставини не погіршаться або не буде досягнуто мирної угоди», – заявив глава World Athletics Себастьян Коу на прес-конференції.

У листопаді 2015 року World Athletics тимчасово позбавила членства Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) через допінг-скандал. Потім усунення ВФЛА неодноразово продовжувалося.

Санкції проти Росії та Білорусі набули чинності наприкінці лютого 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У березні 2023 року рада World Athletics погодилася відновити повноцінний статус ВФЛА, але продовжила відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від турнірів через російську агресію проти України.