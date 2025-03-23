На Одещині у будівлі поліції пролунав вибух

Як пишуть місцеві ресурси, вибух пролунав у місті Біляївка

На місці інциденту загинула жінка, є постраждалі

У будівлі поліції в Одеській області стався вибух. На місці працюють правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

На місці інциденту загинула жінка, є постраждалі. Там вже працюють поліціянти та працівники Служби безпеки України.

Як пишуть місцеві ресурси, вибух пролунав у місті Біляївка. Обставини та деталі ще встановлюють.

Нагадаємо, ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».

Пізніше стало відомо, що теракт в Івано-Франківську зорганізувала РФ. Росіяни завербували для цього неповнолітніх, один з них загинув.

Також удень, 20 березня, у центрі Рівного пролунав вибух. Поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.