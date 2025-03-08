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У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин
фото: suspilne.media

Якщо ж дорожні знаки чи будь-які рекламні носії встановлюються самовільно громадянами, то за це існує відповідальність

На одній з вулиць Дніпра місцеві встановили незвичний дорожній знак, щоб привернути увагу водіїв. На ньому зображений чорний кіт у червоному трикутнику. Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Власниця двох котів Валентина розповідає, цією вулицею водії їздять дуже швидко, а пів року тому одного з її котів тут збила автівка.

«Я швидко подзвонила в клініку, отут слава Богу, що були лікарі і хірурги. Каже: терміново везіть. Я його понесла в клініку, кажуть: вибачте, око не вдалося врятувати», – розповідає жінка.

На вулиці дійсно нерідко гинуть тварини під колесами, розповідає і сусід Валентини Олександр. Каже, тут висить знак про обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Проте водії його не дотримуються.

«Але тут ганяють 70, 80 кілометрів. Асфальт хороший, ям немає. І ось це їх тут збивають (котів, – ред.). Трьох котів я сам виносив», – каже місцевий житель.

Валерій – водій зі стажем, за кермом вже 50 років, проте таке бачить вперше. Впевнений, це гарна ініціатива.

«Ну як завжди ставлять оці знаки тварини на дорозі, то люди дивляться на це діло. Я думаю, що якийсь процент буде дивитися і буде очікувати, що не дай Боже хтось вискочить на дорогу», – зазначив водій.

Речниця управління патрульної поліції в області Людмила Копиленко розповідає: цей трикутник із котом – незаконний. Встановленням дорожніх знаків займається міськрада разом з Нацполіцією.

«Якщо ж дорожні знаки чи будь-які рекламні носії встановлюються самовільно громадянами, то за це існує відповідальність за частиною другою, статті 140 адміністративного кодексу», – зазначила вона.

За незаконне встановлення дорожніх знаків можна отримати штраф – 340 гривень.

Нагадаємо, з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді рятувальники визволили котика, який провів там майже добу. Неймовірно, але тварина залишилася неушкодженою.

Також користувачі соціальних мереж поширюють фотографії, на яких нібито зображено двох котів у паніці під завалами. Однак зображення було створено штучним інтелектом. Цікаво, що на ілюстрації тварини зображені нібито в Секторі Гази, проте українці стверджують, що світлини справжні й зроблені в Україні.

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Теги: міськрада штраф водій українці тварини рятувальники поліція жінка обмеження Дніпро

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