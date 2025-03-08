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Росіяни просочилися в бік Суджі через газову трубу: подробиці від ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни просочилися в бік Суджі через газову трубу: подробиці від ЗСУ
Десантники влаштували засідку для росіян
фото з відкритих джерел

Українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження

Російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду» та журналіста Юрія Бутусова.

Зазначається, що у штурмі українських позицій на Курщині в бік Суджі взяли участь близько сотні росіян. У наступі також задіяні північнокорейські військові.

Як пише «УП», Сили оборони знали про наміри ворога, а втім, більший акцент українське командування зробило на ситуації довкола Курилівки, що на південь від Суджі. Чи вдалося російським військовим дійти до міста — поки невідомо. Наразі там тривають бої.

Пізніше офіцер Збройних сил України Мирослав Гай повідомив, що українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження та організували засідку для окупантів. За його словами, у вирішальний момент вихід із труби газопроводу завалили, що унеможливило евакуацію ворожої групи.

Гай повідомив, що вдалося ліквідувати 80% особового складу противника. Офіційної інформації щодо поточної ситуації на Курщині немає.

Нагадаємо, росіяни продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Попри обстріли, українські бійці надають допомогу цивільним росіянам у Курській області. Мешканці Курщини сильно моляться за воїнів ЗСУ. Про це розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський. Дмитрашківський каже, що одна жінка йому розповіла про те, що була в одному з монастирів та замовила службу за українських військових. Він також розповів, що тамтешні мешканці проживають в підвалах. Натомість росіяни пишаються тим, що вони мають великий успіх у проведенні бойових дій. Дмитрашківський додає, що Росії ці люди не потрібні, бо ще досі не ухвалене рішення щодо прийому цих людей на території РФ.

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Теги: Курщина росіяни полковник жінка Ужгород військові

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