Скільки грошей потрібно для безтурботної старості у Німеччині

Середньостатистичний чоловік-пенсіонер у Німеччині отримує пенсію 1332 євро на місяць

Людина у Німеччині із зарплатою 3500 євро брутто після 45 років роботи отримає пенсію близько 1570 євро на місяць. Якщо зарплата 2500 євро брутто, пенсія становитиме приблизно 1120 євро. Часто цих сум не вистачає, щоб почуватися фінансово впевнено у старості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ausnews.

Скільки потрібно для безтурботної старості?

За даними Федерального статистичного управління, у 2021 році понад чверть пенсіонерів у Німеччині отримували менше 1000 євро чистими на місяць. Для жінок ця цифра складала 38,2%. Загалом у країні на той момент було 17,6 мільйонів пенсіонерів.

«До 2025 року багато пенсіонерів стикатимуться з фінансовими труднощами, а деякі навіть опиняться на межі бідності та отримуватимуть базову допомогу. Особливо це стосується жінок, які в старості можуть опинитися у складній фінансовій ситуації. Однак усі хочуть жити на пенсії без фінансових проблем», – йдеться у матеріалі.

Звіт уряду Німеччини про пенсійне страхування за 2024 рік демонструє, що наприкінці 2023 року чоловік-пенсіонер у Німеччині у середньому отримував пенсію 1332 євро на місяць, а жінка – лише 1118 євро. Чоловіки зі зниженою працездатністю отримували в середньому 989 євро, а жінки – 993 євро. Багатьом ці суми недостатні. Тому залишається питання: якою має бути зарплата у робочі роки, щоб у старості можна було жити без турбот.

До слова, житель Києва привласнив майже 230 тис. грн пенсійних виплат своєї померлої бабусі. Йому повідомлено про підозру в шахрайстві. Як зазначається, чоловік вирішив не повідомляти пенсійний фонд по факт смерті своєї бабусі. Натомість 32-річний киянин з весни 2023 року до осені 2024-го щомісячно отримував її пенсію.