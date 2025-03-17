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2,21 проміле. У Києві затримано нетверезу водійку під час комендантської години

Ірина Міллер
glavcom.ua
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2,21 проміле. У Києві затримано нетверезу водійку під час комендантської години
Жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager. Результат виявився позитивний – 2,21 проміле
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Правоохоронці зупинили транспортний засіб та, спілкуючись з керманичкою, виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння

Під час патрулювання в Святошинському районі Києва патрульні поліцейські виявили автомобіль Honda, водійка якого рухалася вулицею в період дії комендантської години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.  

Повідомляється, що правоохоронці зупинили транспортний засіб та, спілкуючись з керманичкою, виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння.

За словами патрульних,  жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager. Результат виявився позитивний – 2,21 проміле.  

«Патрульні відсторонили громадянку від кермування та склали на неї протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП», – йдеться у повідомленні.   

Нагадаємо, у Києві легковик на переході збив чоловіка, який перетинав дорогу на зелений сигнал світлофора, після чого намагався втекти з місця ДТП. Порушником виявився іноземець, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше у Києві було затримано керманича Hyundai, який врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку. Попередньо встановлено, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai – її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

До слова, найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині – 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ – 8 176 протоколів та Одещина – 7 073 протоколи. Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині – 720, Тернопільщині – 816 та Франківщині – 880.

Теги: автомобіль поліція жінка алкоголь Київ

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