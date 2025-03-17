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На Тернопільщині чоловік надіслав 46 жінкам фото статевого органу після сварки з коханою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мешканець Тернопільщини розіслав незнайомим жінкам у Viber фото свого члена
фото: Viber

Судова експертиза визнала фото чоловіка порнографічними

Тернопільський міськрайонний суд покарав жителя Тернопільщини умовним терміном та призначив 34 тис. грн штрафу за те, що він розіслав фото свого статевого органу 46 незнайомим жінкам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net.

Згідно з матеріалами справи, у період з липня по листопад 2024 року чоловік зробив на мобільний телефон три фото свого ерегованого статевого члена та розіслав їх через Viber 46 незнайомим жінкам.

Під час судового розгляду експертиза визнала фото порнографічними. Мешканець Тернопільщини у суді свою провину визнав, пояснивши вчинок сваркою з дівчиною. Чоловік обіцяв у майбутньому подібного не вчиняти.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 301 ККУ та призначив три роки років позбавлення волі. Однак замінив ув’язнення на рік іспитового терміну та зобов’язав заплатити 34 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у Великій Британії вперше ув’язнили чоловіка, який надіслав фотографію свого пеніса без згоди. Знімок отримали жінка й неповнолітня дівчина.

Як повідомлялося, Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи.

До слова, у мережі виник скандал через продаж тістечок у формі статевих органів, які доступні для придбання у Львові.

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Теги: суд Тернопільщина жінка соцмережі

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Курйоз

На Тернопільщині чоловік надіслав 46 жінкам фото статевого органу після сварки з коханою
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