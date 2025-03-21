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У Польщі лікарі відправили вагітну до психлікарні після наміру зробити аборт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Польщі лікарі відправили вагітну до психлікарні після наміру зробити аборт
На пізньому терміні вагітності пацієнтка дізналася про серйозну ваду розвитку плоду і вирішила зробити аборт
фото: Freepik

Медики замкнули жінку в окремій камері у психіатричному відділенні

У Лодзі медики помістили жінку в ізолятор у психлікарні після того, як вона повідомила, що планує зробити аборт на пізньому терміні вагітності.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Аніта була пацієнткою відділення гінекології та патології вагітності Центральної клінічної лікарні Лодзького медичного університету. На пізньому терміні вагітності вона дізналася про серйозну ваду розвитку плоду, хоча раніше лікарі повідомляли лише про легку форму вродженої крихкості кісток і легкий перебіг захворювання.

Коли жінка повідомила лікарям, що роздумує про переривання вагітності, медики замкнули її в окремій камері у психіатричному відділенні.

Пацієнтка просила лікарів надати їй гарантовану медичну послугу з переривання вагітності у зв'язку з наявністю ризику для її фізичного та психічного здоров'я, однак їй відмовили.

Через два дні лікарі та психологи з відділення діагностики та спостереження надали свій висновок, що у випадку Аніти «є показання до переривання вагітності». Однак лікарня в Лодзі не погодилася провести процедуру, тому жінка поїхала до іншого міста, де їй перервали вагітність шляхом внутрішньосерцевої ін’єкції.

Речник із прав пацієнтів Бартош Хмелевець заявив, що цей інцидент «викликає багато сумнівів і потребує детального вивчення», а міністерка охорони здоров’я Польщі Ізабела Лещина призначила перевірку в лікарні.

Нагадаємо, у 2024 році у програмі медичних гарантій, сфокусованій на відновленні здоров'я та людського потенціалу, з'явився новий пакет послуг – процедура штучного запліднення (ЕКО), яка виконується коштом держави.

До слова, тіло новонародженої дитини було знайдено в смітнику на автобусній зупинці в місті Бжезіни. Виявив його пасажир, який чекав на автобус. За інформацією окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, 18-річна українка народила дитину в робітничому хостелі. Після пологів жінка загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула її на смітник.

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Теги: вагітність Польща жінка аборт лікарня

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