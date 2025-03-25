World Athletics лишила без змін санкції проти Росії і Білорусі в легкій атлетиці

Рада World Athletics вважає санкції адекватними і не вважає за необхідне їх змінювати

Санкції проти Росії та Білорусі набули чинності наприкінці лютого 2022 року

World Athletics продовжила відсторонення росіян і білорусів від змагань під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком».

Рада World Athletics проходила в Нанкін 24-25 березня.

«Рада ухвалила рекомендацію щодо участі російських та білоруських атлетів у міжнародних турнірах. Рада вважає санкції адекватними і не вважає за необхідне їх замінювати, доповнювати або змінювати, якщо тільки поточні обставини не погіршаться або не буде досягнуто мирної угоди», – заявив глава World Athletics Себастьян Коу на прес-конференції.

У листопаді 2015 року World Athletics тимчасово позбавила членства Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) через допінг-скандал. Потім усунення ВФЛА неодноразово продовжувалося.

Санкції проти Росії та Білорусі набули чинності наприкінці лютого 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У березні 2023 року рада World Athletics погодилася відновити повноцінний статус ВФЛА, але продовжила відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від турнірів через російську агресію проти України.

Нагадаємо, колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс незаконно відвідав анексований Росією український Крим.

56-річний Канчельскіс наразі є головним тренером брянського «Динамо». Цей клуб проводить у Криму навчально-тренувальні збори.

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.