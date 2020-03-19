«Я кашляв кров'ю»: італійський легкоатлет розповів про симптоми зараження коронавірусом



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Едоардо Меллоні тепер повертатиметься до звичайного життя Queen Atletica

Едоардо Меллоні каже, що втратив смакові відчуття

Італійський бігун Едоардо Меллоні розповів, за яких обставин був госпіталізований в одну з лікарень Мілана. На початку поточного тижня спортсмен був заражений коронавірусом.

«Зараз зі мною все гаразд. На щастя, я вчасно потрапив до лікарні і сподіваюся, що вже найближчим часом покину її стіни.

З огляду на, що симптоми коронавірусу суб'єктивні і варіюються від людини до людини, все почалося з банальної лихоманки, температури 37,5 і невеликого кашлю. Згодом кашель ставав все інтенсивнішим, поки не став безперервно тривати по п’ять-десять хвилин. Сильний і сухий.

Під час одного з таких випадків я виявив, що кашляю кров'ю. Після цього мене відправили у відділення невідкладної допомоги. Іншим симптомом, який не можна недооцінювати, є повна або часткова втрата почуттів смаку і запаху. Уже в лікарні виявив ці симптоми у двох пацієнтів з трьох. Це симптоми, які можуть з'являтися також у людей, у яких немає інших симптомів, таких як кашель або лихоманка, тому вони корисні для самооцінки. Наскільки я розумію, втрата смаку буває і повною. Понині деякі не можуть розрізнити шматочок шоколаду, варену моркву або пасту з соусом», - цитує Меллоні AIPS Media.

Спалах COVID-19 сталася в кінці 2019 року в Ухані (провінція Губей, Китай). Станом на зараз у всьому світі вірусом заразилося понад 200 тисяч осіб. Число загиблих перевищило 9 тис. В Україні захворіло вже 20 осіб, померло троє.