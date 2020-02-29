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    Школярка з Норвегії подарувала українській атлетці Ярославі Магучих малюнок з її зображенням (фото)

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    Ярослава Магучих і Тетяна Степанова з малюнком від прихильниці - Школярка з Норвегії подарувала українській атлетці Ярославі Магучих малюнок з її зображенням (фото)
    Ярослава Магучих і Тетяна Степанова з малюнком від прихильниці
    Фейсбук Тетяни Степанової

    Юна українка стає вельми популярною за кордоном

    Як уже повідомляв «Главком», 18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих завершила зимовий сезон сьомою перемогою в семи стартах. 28 лютого вихованка Тетяни Степанової тріумфувала у стрибках у висоту на турнірі на призи видатного норвезького легкоатлета Карстена Варгольма в місті Ульстейнвіку.

    Цікаво, що після змагань норвезька вболівальниця Ярослави Бірте подарувала своїй кумирці малюнок з її зображенням. Відповідними світлинами у себе в «Фейсбуку» поділилася тренерка Тетяна Степанова.

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    Школярка з Норвегії подарувала українській атлетці Ярославі Магучих малюнок з її зображенням (фото)
    Школярка з Норвегії подарувала українській атлетці Ярославі Магучих малюнок з її зображенням (фото)
    Фейсбук Тетяни Степанової

    Нагадаємо, що торік Ярослава Магучих встановила ряд видатних досягнень: стала наймолодшою атлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри, наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги», чемпіонкою Європи серед юніорів, віце-чемпіонкою світу серед дорослих і світовою рекордсменкою серед молоді з результатом 2,04 метри. 

     Читайте також: Ярослава Магучих малює казки у перервах між спортивними звитягами
    стрибки у висоту Норвегія легка атлетика Ярослава Магучих Тетяна Степанова
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