Привид Табачника: чинна влада збирається ліквідувати один з небагатьох спортивних осередків українства

Дмитро Табачник втік, але справа його живе iPress

Олімпійський коледж імені Івана Піддубного збираються підпорядкувати людям колишнього міністра освіти

Хоч під Офісом президента уже розібрали різдвяну ковзанку, там надалі людно і спортивно. Приміром, сьогодні, 3 березня, під стінами резиденції глави держави зібралося кілька сотень людей, які виступають проти приєднання Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві до Університету фізичної культури і спорту. Керівний і викладацький склад коледжу, крізь який пройшли сотні видатних українських спортсменів, 25 із яких стали олімпійськими чемпіонами, вбачає у цьому спробу рейдерського захоплення.

Проект реорганізації Олімпійського коледжу

Вони інші

Варто сказати, що керівник навчального закладу, колишній борець Олексій Семенюшко відзначається непримиренністю й незвичною для нашого спортивного середовища патріотичною позицією. Два роки тому в Мережі з’явилося цікаве відео. На ньому пан Семенюшко дискутує з майбутнім наставником збірної України з вільної боротьби Григорієм Даньком, котрий тоді був у числі дев’яти членів виконкому Асоціації спортивної боротьби, які проголосували за поїздку на чемпіонат Європи до Каспійська (РФ).

«Ви задоволені цим рішенням? – перепитав Олексій Семенюшко. – Завдання Асоціації полягає в тому, щоб наші спортсмени їздили на Олімпійські ігри та чемпіонати світу, а не до Росії. Нічого ви не загубите, якщо правильно спрацюєте. Як інші країни їздять. Іран до Ізраїлю їздить? Азербайджан у Вірменії змагається? Де у вас документ, що (через бойкот чемпіонату Європи) ми губимо чемпіонат світу? Де підтвердження? Змагання і збори фінансуються державою. Це податки наших громадян».

Власне, з приходом пана Семенюшка на посаду керівника в травні 2014 року патріотичне виховання юних спортсменів перестало бути порожнім місцем. Показово, що в навчальному закладі є аудиторії, присвячені героям Небесної сотні Михайлові Жизневському та Дмитру Максимову. Зазначимо, що головою наглядової ради коледжу є Юрій Шухевич, а в саму раду входять Іван Малкович і Володимир Балух.

Аудиторія, присвячена Михайлові Жизневському

«Дуже знаково, що сьогодні наша хода розпочалася з алеї Небесної сотні, - каже Олексій Семенюшко. – Це вийшло несвідомо, майже випадково. Але ми справді боремося за те, щоб спорт в Україні був українським. Поки так, на жаль, не є. Відомі атлети часто плюють на все, що є українським. А тих, хто не реалізовує себе в професійному спорті, часто використовують як «тітушок». Хоча в ідеалі спортсменів мали б використовувати як представників державних силових органів, вони мали б працювати на імідж України за кордоном. То мало б бути їх основним завданням. Вважаю, що в нашої держави немає майбутнього, якщо ми не почнемо виховувати не просто спортсменів, а патріотів своєї держави. На жаль, у нашому коледжі робота в цьому напрямку почала вестися лише з моїм приходом. До того закладом керувала гебешна компанія і Партія реґіонів. Така картина спостерігалася не лише у нас, а й у схожих закладах по всій Україні, через що й маємо настільки сумну ситуацію зі сприйняттям спортсменами реалій війни і всього, що відбувається навколо».

«Ми продовжуємо проводити змагання, хоча різні сепаратюги цьому й перешкоджають. Мова про національні федерації, найперше – дзюдо, - зауважує пан Семенюшко. – Міжнародна федерація дзюдо є фактично путінською організацією. У керівних органах там наближені до президента РФ особи – Ротенберг, Соловейчик, а почесним президентом IJF є сам Путін. Думаєте, на українських дзюдоїстів це не впливає? Раніше у нас старшим тренером з дзюдо працювала Анна Каштанова. Вона відправила двох учнів у Грозний, в Чечню, на турнір пам’яті Ахмата Кадирова, за гроші Рамзана Кадирова».

Коріння від Табачника і Колеснікова

Нині коледж імені Івана Піддубного розвиває 16 олімпійських видів спорту, зокрема єдиноборства, легку атлетику, спортивну гімнастику, фехтування, велоспорт. У підготовці і навчанні задіяно 170 викладачів і тренерів. У секціях займається 620 дітей різного віку, починаючи з шостого класу. В 2015 році навчальний заклад отримав спеціалізацію на підготовку бакалаврів. То для того, щоб продовжити термін виховання спортсменів і не дати їм загубитися після отримання середньої освіти. Такий підхід виглядає логічним, адже з коледжу випускаються фактично готові збірники України.

Акція на Банковій

«Те, що зараз відбувається – загроза найперше для українського спорту, який перебуває у процесі становлення. Ще у травні 2014 року, коли мене призначили керівником на той момент республіканського училища фізичної культури на правах виконувача обов’язки, мав зустріч з ректором Університету фізвиховання Євгеном Імасом, - вводить у курс справи Олексій Семенюшко. - То – прямий ставленик колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, якого натомість заводив на посаду Борис Колесніков. Ще тоді Імас пропонував мені відмовитися від процедури виборів і увійти разом з училищем структурним підрозділом у підпорядкування інфізу. У нього було бачення якимось чином заробляти кошти, але ці плани наштовхнулися на мою відмову. Нашому закладові понад 50 років і я переконаний, що він має існувати, як окрема юридична особа. Майже всі відомі українські спортсмени так чи інакше через наш коледж пройшли».

Пан Семенюшко вважає, що викладацький колектив «ламають через коліно» саме через те, що в 2014-му люди надали підтримку йому як директору. До того керівника РУВФК призначали практично вказівкою згори – приводили і вказували на кандидатуру, а голосування перетворювалося на формальність. Перші демократичні вибори відбулися лише в 2014 році. У них брало участь десятеро кандидатів, зокрема два колишні директори.

Раніше питань до керівництва не виникало. «Приміром, Володимир Тібабишев був призначений на посаду директора РУВФК під футбольне Євро-2012, - каже Олексій Семенюшко. – Вони разом із Табачником відмивали кошти на ремонтах закладу. Проти заступника Тібабишева Надоненка була відкрита кримінальна справа і навіть винесений вирок – чотири роки умовно. Однак пізніше цю ситуацію перекваліфікували і за терміном давності справу закрили. При цьому ремонт проведений халатно, маємо через це чимало проблем. Одна з них полягала зокрема в тому, що рахунки закладу були заблоковані аж до 2018 року. Ми не могли придбати навіть електролампочок, ледь животіли. Фінансування теж було слабким, коштів на відрядження спортсменам і тренерам не виділяли. Матеріально-технічну базу взагалі оновлювали виключно за рахунок спонсорів і меценатів».

Олексій Семенюшко

У 2018 році вступив у силу Закон, який передбачав передачу коледжу Піддубного в підпорядкування Київській міській державній адміністрації. Але виникла колізія, адже у закладі навчаються діти не лише з Києва, а з різних куточків України. Як наслідок, з порушеннями бюджетного кодексу коледж фінансується з двох джерел – державного бюджету і міської казни столиці.

Позиція спортивної спільноти

«Новосад у відставку» - одне із ключових гасел акції, яка відбувається на Банковій.

«То нефахова, непрофесійна людина, яка не має наміру розбиратися в ситуації і піти на зустріч спортсменам та викладацькому складові. Це ми помітили під час численних зустрічей. Пані Новосад підіграє Імасу в його бізнесових інтересах. Міністр освіти згідно з законодавством не мала права давати погодження без згоди трудового колективу на наше приєднання до Університету фізкультури, - каже пан Семенюшко. – Тепер відповідне рішення має затвердити Кабмін. Якщо цей документ буде підписаний, спортивна освіта і олімпійська підготовка будуть знищені. Бо Університет має трохи іншу мету – готувати тренерів та учителів фізичної культури, а не олімпійський резерв. Більше того, в Законі «Про вищу освіту» чітко прописано, що не може бути структурним підрозділом вузу загальноосвітня школа-інтернат. Зрозуміло, що Імасові коледж не потрібен і він його просто знищить. Цій людині чуже все українське, вона не знає української мови, закінчила у 1997 році московську академію бізнесу».

Оскільки коледж має статус олімпійського, логічною була б його опіка президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою. Однак, за словами Олексія Семенюшка, Сергій Назарович від процесу усунувся: «То не дивно, адже людина залишилася вірною Партії регіонів. За всі ці роки жодної підтримки закладові він не надав, хоча має хороші стосунки з Федерацією легкої атлетики (ФЛАУ). А левова частка збірників-легкоатетів тренуються у нас».

При цьому керівник визнає, що умови для підготовки в коледжі далекі від ідеальних. Про те покращувати їх ніхто не поспішає. «Президент ФЛАУ Ігор Гоцул хизується, що будує нові манежі й стадіони, оновлює старі. Але тільки там, де йому вигідно, де можна потягнути грошей і отримати з оборудок, - вважає Олексій Семенюшко. – В нашому закладі пан Гоцул підтримує Євгена Баженкова, людину, яка працює в зв’язці з Імасом. Раніше Євген допомагав Табачнику заводити у наш навчальний заклад Тібабишева. Нині Баженков чинить перепони нашому колективу. Гоцул начебто утримує нейтралітет, але своїми зв’язками негласну підтримку цій компанії теж надає».

Своє вимоги у письмовій формі представники Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного передали консультантові Офісу президента Сергієві Мельнику. Наразі люди очікують на реакцію Володимира Зеленського, розраховують на зустріч із главою держави і називають свою акцію безстроковою.

Іван Вербицький, «Главком»



