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    Промоутер Усика прокоментував можливість проведення бою українця з Повєткіним

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    Повєткін після бою з Вайтом - Промоутер Усика прокоментував можливість проведення бою українця з Повєткіним
    Повєткін після бою з Вайтом
    Світлина - sport.24tv.ua

    За словами Красюка, бій Усик – Повєткін не розглядався навіть гіпотетично

    Відомий український промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика, спростував інформацію про можливість проведення поєдинку між його боксером і тимчасовим чемпіоном WBC російським суперважковаговиком Олександром Повєткіним.

    Усик в разі успішного бою з Чісорою має провести двобій із британцем Ентоні Джошуа. Тому Красюк вважає, що протистояння Усика з Повєткіним не станеться.

    «Усик - офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, в свою чергу, успішно захистить титули проти Кубрата Пулєва», - наголосив промоутер.

    Також Красюк поздоровив росіянина з виграшем над Ділліаном Вайтом та додав: «вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила».

    Примітно, що раніше президент промоутерської компанії «Світ боксу» - Андрій Рябинський, зізнався про можливу зустріч Повєткіна та Усика.

    Читайте також: Росіянин Повєткін двічі побував у нокдауні, але нокаутував британця Вайта.

    Джерело: sportbox.ru

    бокс Олександр Повєткін Олександр Усик Ділліан Вайт Олександр Красюк
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