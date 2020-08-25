Промоутер Усика прокоментував можливість проведення бою українця з Повєткіним



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Повєткін після бою з Вайтом Світлина - sport.24tv.ua

За словами Красюка, бій Усик – Повєткін не розглядався навіть гіпотетично

Відомий український промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика, спростував інформацію про можливість проведення поєдинку між його боксером і тимчасовим чемпіоном WBC російським суперважковаговиком Олександром Повєткіним.

Усик в разі успішного бою з Чісорою має провести двобій із британцем Ентоні Джошуа. Тому Красюк вважає, що протистояння Усика з Повєткіним не станеться.

«Усик - офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, в свою чергу, успішно захистить титули проти Кубрата Пулєва», - наголосив промоутер.

Також Красюк поздоровив росіянина з виграшем над Ділліаном Вайтом та додав: «вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила».

Примітно, що раніше президент промоутерської компанії «Світ боксу» - Андрій Рябинський, зізнався про можливу зустріч Повєткіна та Усика.

Джерело: sportbox.ru