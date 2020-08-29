Ф’юрі пообіцяв нокаутувати Джошуа у першому раунді



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Ф'юрі власник нагород «Боксер року» (2015) і «Повернення року» (2018) за версією журналу The Ring Світлина - boxingnews24

Ф’юрі налаштований на швидкий бій із чемпіоном світу Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та володар титулів WBA, WBO і IBF в «хевівейті» Ентоні Джошуа продовжили вияснення того, як закінчиться їх перший очний двобій.

Ф’юрі відповів на зухвалий коментар від Джошуа про те, що він буде нокаутований в перших шести раундах.

«Я б нокаутував його в першому раунді», - наголосив Ф'юрі.

У протистоянні британців може бути визначений абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі. Для цього обом боксерам треба не втратити титули до очного поєдинку.

Ф'юрі до кінця року повинен знову зустрітися з Діонтеєм Вайлдером. А у Джошуа запланований офіційний захист титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва і претендента на пояс WBO - Олександра Усика.

Зауважимо, що раніше команди Джошуа та Ф’юрі досягли угоди щодо проведення двох поєдинків у наступному році.

Джерело: Boxingnews24