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    Ф’юрі пообіцяв нокаутувати Джошуа у першому раунді

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    Ф'юрі власник нагород &laquo;Боксер року&raquo; (2015) і &laquo;Повернення року&raquo; (2018) за версією журналу The Ring - Ф’юрі пообіцяв нокаутувати Джошуа у першому раунді
    Ф'юрі власник нагород «Боксер року» (2015) і «Повернення року» (2018) за версією журналу The Ring
    Світлина - boxingnews24

    Ф’юрі налаштований на швидкий бій із чемпіоном світу Джошуа

    Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та володар титулів WBA, WBO і IBF в «хевівейті» Ентоні Джошуа продовжили вияснення того, як закінчиться їх перший очний двобій.

    Ф’юрі відповів на зухвалий коментар від Джошуа про те, що він буде нокаутований в перших шести раундах.

    «Я б нокаутував його в першому раунді», - наголосив Ф'юрі.

    У протистоянні британців може бути визначений абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі. Для цього обом боксерам треба не втратити титули до очного поєдинку.

    Ф'юрі до кінця року повинен знову зустрітися з Діонтеєм Вайлдером. А у Джошуа запланований офіційний захист титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва і претендента на пояс WBO - Олександра Усика.

    Зауважимо, що раніше команди Джошуа та Ф’юрі досягли угоди щодо проведення двох поєдинків у наступному році.

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    Джерело: Boxingnews24

    бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер Кубрат Пулєв
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