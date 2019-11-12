Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
Українське МЗС наразі не реагує
8-10 листопада в Токіо (Японія) відбувся дев’ятий Кубок світу з каратеномічі, в якому взяли участь спортсмени з... «ДНР».
Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє активіст Сергій Чемерис.
«Світлини, на жаль, не фейкові. Так, це Японія, - пише пан Чемерис. – Так, це міжнародні змагання. Хто не вірить – дивіться протоколи, вони теж додані.
Міністерство закордонних справ України, ви в курсі взагалі? Ви розумієте, що відбувається?
Представники так званої «ДНР» вільно роз'їжджають світом, популяризуючи та легітимізуючи свою недореспубліку, беруть участь в міжнародних змаганнях під прапором терористичної організації, вивішують цю ганчірку на трибунах, фотографуються з нею разом з закордонними спортсменами, а потім ці фото розходяться по всьому світу, створюючи ілюзію легітимності сепаратистів, як окремої та незалежної держави».
Спеціально для тих, хто говорив, що це російсько-днрівський фейк, автор додав світлини з Facebook представника польської та мексиканської делегацій.