Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)



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Усміхнена дівчина на фото - мешканка Донецька Анна Медведєва (1977 р.н). Чоловік на другій сходинці п'єдесталу - тренер цієї псевдозбірної Андрєй Медведєв. На третій сходинці - ще один донеччанин Владімір Сидоров Фото із соцмереж

Українське МЗС наразі не реагує

8-10 листопада в Токіо (Японія) відбувся дев’ятий Кубок світу з каратеномічі, в якому взяли участь спортсмени з... «ДНР».

Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє активіст Сергій Чемерис.

«Світлини, на жаль, не фейкові. Так, це Японія, - пише пан Чемерис. – Так, це міжнародні змагання. Хто не вірить – дивіться протоколи, вони теж додані.

Міністерство закордонних справ України, ви в курсі взагалі? Ви розумієте, що відбувається?

Представники так званої «ДНР» вільно роз'їжджають світом, популяризуючи та легітимізуючи свою недореспубліку, беруть участь в міжнародних змаганнях під прапором терористичної організації, вивішують цю ганчірку на трибунах, фотографуються з нею разом з закордонними спортсменами, а потім ці фото розходяться по всьому світу, створюючи ілюзію легітимності сепаратистів, як окремої та незалежної держави».

Спеціально для тих, хто говорив, що це російсько-днрівський фейк, автор додав світлини з Facebook представника польської та мексиканської делегацій.