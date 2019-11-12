  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)

    • Розсилка
    Усміхнена дівчина на фото - мешканка Донецька Анна Медведєва (1977 р.н). Чоловік на другій сходинці п'єдесталу - тренер цієї псевдозбірної Андрєй Медведєв. На третій сходинці - ще один донеччанин Владімір Сидоров - Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Усміхнена дівчина на фото - мешканка Донецька Анна Медведєва (1977 р.н). Чоловік на другій сходинці п'єдесталу - тренер цієї псевдозбірної Андрєй Медведєв. На третій сходинці - ще один донеччанин Владімір Сидоров
    Фото із соцмереж

    Українське МЗС наразі не реагує

    8-10 листопада в Токіо (Японія) відбувся дев’ятий Кубок світу з каратеномічі, в якому взяли участь спортсмени з... «ДНР».

    Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє активіст Сергій Чемерис.

    «Світлини, на жаль, не фейкові. Так, це Японія, - пише пан Чемерис. – Так, це міжнародні змагання. Хто не вірить – дивіться протоколи, вони теж додані.

    Міністерство закордонних справ України, ви в курсі взагалі? Ви розумієте, що відбувається?

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Японці визнали «ДНР»? Збірна псевдореспубліки з карате взяла участь в змаганнях у Токіо (фото)
    Фото із соцмереж

    Представники так званої «ДНР» вільно роз'їжджають світом, популяризуючи та легітимізуючи свою недореспубліку, беруть участь в міжнародних змаганнях під прапором терористичної організації, вивішують цю ганчірку на трибунах, фотографуються з нею разом з закордонними спортсменами, а потім ці фото розходяться по всьому світу, створюючи ілюзію легітимності сепаратистів, як окремої та незалежної держави».

    Спеціально для тих, хто говорив, що це російсько-днрівський фейк, автор додав світлини з Facebook представника польської та мексиканської делегацій.

     Читайте також: СБУ: київські спортивні чиновники звинувачуються в розкраданнях на мільйони гривень
    МЗС СБУ ДНР Японія Кубок світу карате спорт поза політикою
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ