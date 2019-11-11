СБУ: київські спортивні чиновники звинувачуються в розкраданнях на мільйони гривень



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Фігуранти справи підробляли документацію щодо проведення тендерних процедур та поставки на баланс придбаних товарів

Чиновники однієї з установ Департаменту молоді та спорту КМДА розікрали мільйони бюджетних коштів

Розкрадання бюджетних коштів посадовцями однієї з установ Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, призначених для спортивних шкіл викрила Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці «заробляли» на закупках спортивного інвентарю до дитячо-юнацьких закладів. Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами. Для цього фігуранти справи підробляли документацію щодо проведення тендерних процедур та поставки на баланс придбаних товарів на загальну суму 12 мільйонів гривень.

Наразі встановлюється відповідність придбаної для дітей продукції встановленим технічним вимогам та нормам безпеки.

Під час санкціонованих обшуків за адресою підприємства-постачальника та у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА правоохоронці виявили документи та інші речові докази проведення оборудок.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції міста Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.