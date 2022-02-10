ЗМІ: Ярославський після смертельної ДТП вилетів з України

За даними джерел, чартер вилетів з Харкова до Лондона

Бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона. Про це пише УП з посиланням на співрозмовників в авіаційній сфері

За даними джерел, чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50. На його борту начебто перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Велика Британія).

Рух літака з Ярославським, фото: Flightradar

Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись. До свого посту він прикріпив хештег #Металіст_здоровий_образ_життя.

фото з соцмережі Ярославського

Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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