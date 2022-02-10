  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЗМІ: Ярославський після смертельної ДТП вилетів з України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Ярославський начебто скористався&nbsp;чартером з Польщі - ЗМІ: Ярославський після смертельної ДТП вилетів з України
    Олександр Ярославський начебто скористався чартером з Польщі
    фото з відкритих джерел

    За даними джерел, чартер вилетів з Харкова до Лондона

    Бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона. Про це пише УП з посиланням на співрозмовників в авіаційній сфері

    За даними джерел, чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50. На його борту начебто перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.

    За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Велика Британія).

    Рух літака з Ярославським, фото: Flightradar
    Рух літака з Ярославським, фото: Flightradar

    Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись. До свого посту він прикріпив хештег #Металіст_здоровий_образ_життя.

    фото з соцмережі Ярославського

    фото з соцмережі Ярославського

    Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

    Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

    За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

    Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

    Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

    Читайте також:
    Теги: Харків ДТП літак Велика Британія Олександр Ярославський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ: Ярославський після смертельної ДТП вилетів з України