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    «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу

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    Челсі вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу - «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу
    Челсі вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    Найсильніша команда світу визначиться в традиційному протистоянні між Європою і Південною Америкою

    Англійський «Челсі» став другим фіналістом клубного чемпіонату світу. У півфіналі міжнародного турніру, який проходить в ОАЕ, лондонці з мінімальним рахунком перемогли «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії – 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив нападник Ромелу Лукаку. Це перший гол бельгійця за місяць.

    Напередодні бразильський «Палмейрас» взяв гору над єгипетським «Аль-Ахлі» (2:0) і став першим фіналістом.

    Фінал турніру відбудеться в суботу, 12 лютого.

    Чинним переможцем клубного чемпіонату світу є німецька «Баварія», яка у 2020 році в фіналі здолала мексиканський «УАНЛ Тигрес» (1:0).

    Минулого року турнір мала провести Японія, проте відмовилася.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі
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    «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу