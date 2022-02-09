«Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу
Найсильніша команда світу визначиться в традиційному протистоянні між Європою і Південною Америкою
Англійський «Челсі» став другим фіналістом клубного чемпіонату світу. У півфіналі міжнародного турніру, який проходить в ОАЕ, лондонці з мінімальним рахунком перемогли «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії – 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив нападник Ромелу Лукаку. Це перший гол бельгійця за місяць.
Напередодні бразильський «Палмейрас» взяв гору над єгипетським «Аль-Ахлі» (2:0) і став першим фіналістом.
Фінал турніру відбудеться в суботу, 12 лютого.
Чинним переможцем клубного чемпіонату світу є німецька «Баварія», яка у 2020 році в фіналі здолала мексиканський «УАНЛ Тигрес» (1:0).
Минулого року турнір мала провести Японія, проте відмовилася.
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