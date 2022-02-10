Поліція кличе на допит Ярославського, який вже міг втекти з країни

ЗМІ повідомили, що сьогодні мільйонер полетів з Харкова до Лондона

Правоохоронці допускають, що Ярославський – можливий учасник смертельної ДТП

Поліція Харківщини викликає на допит можливого учасника дорожньо-транспортної пригоди мільйонера Олександра Ярославського. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Попередньо поліцейські встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від трьох до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до три років або без такого.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого, за даними ЗМІ, вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись. До свого посту він прикріпив хештег #Металіст_здоровий_образ_життя.

фото з Facebook Ярославського

Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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