Чемпіонка світу Мельниченко потрапила в страшну ДТП (фото)

Ганну врятували подушки безпеки

Чемпіонка світу в семиборстві Ганна Мельниченко, яка вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка, багатоборця Олексія Касьянова, потрапила в страшну ДТП. В машину легкоатлетки врізалося інше авто. Спортсменка дивом вижила, її врятували подушки безпеки. Про це Ганна повідомила у себе на сторінці в соцмережах.

«Мені сьогодні пощастило! Я продовжую своє життя, з моїми улюбленими людьми. Але й мені сьогодні НЕ пощастило, опинитися ось зовсім не в той час, не в тому місці. Але щось нас веде не туди.

І навіть водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що його підштовхнуло до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть не подряпини! І це щось нереальне! Так що так, МЕНІ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕЗЛО!

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А машинку сподіваюся скоро «підлікуємо» і дякуватимемо за те, що вона врятувала мені життя, завдяки подушкам і ременю і всім системам. Недаремно я в неї закохалася з першого погляду», – написала Ганна.

Ганна Касьянова (Мельниченко) перемогла на чемпіонаті світу 2013 року в семиборстві. Учасниця трьох олімпіад.