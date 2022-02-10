  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Чемпіонка світу Мельниченко потрапила в страшну ДТП (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ганна Мельниченко дякує машині, яка врятувала їй життя - Чемпіонка світу Мельниченко потрапила в страшну ДТП (фото)
    Ганна Мельниченко дякує машині, яка врятувала їй життя
    фото: instagram

    Ганну врятували подушки безпеки

    Чемпіонка світу в семиборстві Ганна Мельниченко, яка вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка, багатоборця Олексія Касьянова, потрапила в страшну ДТП. В машину легкоатлетки врізалося інше авто. Спортсменка дивом вижила, її врятували подушки безпеки. Про це Ганна повідомила у себе на сторінці в соцмережах.

    «Мені сьогодні пощастило! Я продовжую своє життя, з моїми улюбленими людьми. Але й мені сьогодні НЕ пощастило, опинитися ось зовсім не в той час, не в тому місці. Але щось нас веде не туди.

    І навіть водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що його підштовхнуло до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть не подряпини! І це щось нереальне! Так що так, МЕНІ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕЗЛО!

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Kasyanova Anna (@kasyanovanna)

    А машинку сподіваюся скоро «підлікуємо» і дякуватимемо за те, що вона врятувала мені життя, завдяки подушкам і ременю і всім системам. Недаремно я в неї закохалася з першого погляду», – написала Ганна.

    46_02

    Ганна Касьянова (Мельниченко) перемогла на чемпіонаті світу 2013 року в семиборстві. Учасниця трьох олімпіад.

    Читайте також:

    Теги: ДТП Збірна України машини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чемпіонка світу Мельниченко потрапила в страшну ДТП (фото)