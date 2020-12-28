Юна українка Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років

Цього року Білодід завоювала золоту та бронзову медалі на турнірах з дзюдо серії Grand Slam

Неймовірне досягнення 20-річної спортсменки

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід визнана кращою в світі за підсумками 2019 і 2020 років. Таке рішення винесла Міжнародна федерація дзюдо.

20-річна Білодід в 2019 році стала чемпіонкою світу і чемпіонкою Європи ще у віці 18 років. Дарина стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

У поточному році Білодід завоювала золоту та бронзову медалі на турнірах з дзюдо серії Grand Slam.

Раніше українська дзюдоїстка заявляла, що має намір виграти Олімпіаду в Токіо, яка через пандемію коронавірусу перенесена на 2021 рік.

Джерело: Sportarena.com