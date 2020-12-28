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    Юна українка Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років

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    Цього року Білодід завоювала золоту та бронзову медалі на турнірах з дзюдо серії Grand Slam - Юна українка Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років
    Цього року Білодід завоювала золоту та бронзову медалі на турнірах з дзюдо серії Grand Slam

    Неймовірне досягнення 20-річної спортсменки

    Українська дзюдоїстка Дарина Білодід визнана кращою в світі за підсумками 2019 і 2020 років. Таке рішення винесла Міжнародна федерація дзюдо.

    20-річна Білодід в 2019 році стала чемпіонкою світу і чемпіонкою Європи ще у віці 18 років. Дарина стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

    У поточному році Білодід завоювала золоту та бронзову медалі на турнірах з дзюдо серії Grand Slam.

    Раніше українська дзюдоїстка заявляла, що має намір виграти Олімпіаду в Токіо, яка через пандемію коронавірусу перенесена на 2021 рік.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: дзюдо Дарина Білодід
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