«Зробити або вмерти». Японські дзюдоїсти провели епічну 24-хвилинну сутичку за місце на Олімпіаді (відео)

Інтенсивність роботи двох японців вразила навіть профі

Дворазовий чемпіон світу з дзюдо Гіфумі Абе виграв епічну сутичку в Джошіро Маруями за останнє місце в збірній Японії з дзюдо на Олімпійських іграх у Токіо.

У неділю, 13 грудня, в знаменитому Кодокані в Токіо 23-річний дворазовий чемпіон світу в категорії до 66 кг здолав опір суперника через 20 хвилин Golden Score кидком «учі-ґарі» (зачіпом за п’ятку).

Цей поєдинок був відбірним на батьківщині дзюдо, і багато хто вважає його рівнозначним достроковому олімпійському фіналу, бо перевага Японії у цій ваговій категорії дуже суттєва.

Таким чином, Абе приєднався в олімпійській команді Японії до молодшої сестри та дворазової чинної чемпіонки світу в категорії до 52 кг Ути, яка на трибунах не приховувала радості після перемоги брата.

«Сутичка була дуже довгою, але я пам’ятатиму кожну її мить», - сказав після перемоги Абе. – Впродовж останніх днів я пережив багато емоцій і приємно, що врешті вдалося зробити те, що хотів. Це було з серії «зробити або вмерти». Я мав волю і ні на хвилину ніколи не сумнівався в собі».

Зауважимо, що від України іменну ліцензію у ваговій категорії до 66 кг на Олімпіаду в Токіо здобув чемпіон світу-2009 Георгій Зантарая, котрий останнім часом помітний поза межами татамі. Восени він балотувався у Київраду за списком «Слуги народу», перехворів коронавірусом, швидко програв на чемпіонаті Європи, а на минулому тижні зловмисники підпалили автівку Георгія.