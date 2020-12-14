Найзірковіша пара українського спорту розпалася

Денис Попов і Дарина Білодід зустрічалися близько трьох місяців

Оборонець футбольної команди київського «Динамо», чемпіон світу-2019 Денис Попов підтвердив, що більше не зустрічається з дворазовою чемпіонкою світу і Європи з дзюдо Дариною Білодід.

Чому ви перестали бути підписані один на одного в Instagram? – запитав Дениса журналіст телеканалу «Футбол».

Ви краще у неї запитайте.

Зараз ви пара чи ні?

Ні.

Нагадаємо, про стосунки Попова і Білодід стало відомо на початку вересня. У жовтні вони ще разом святкували 20-річчя дзюдоїстки.

Зауважимо, що Денис Попов раніше засвітив у публічному просторі стосунки ще із двома красунями.

Білодід нещодавно зазнала першої за півтора роки поразки і не поїхала через стан здоров'я на чемпіонат Європи.

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