Найзірковіша пара українського спорту розпалася
Денис Попов і Дарина Білодід зустрічалися близько трьох місяців
Оборонець футбольної команди київського «Динамо», чемпіон світу-2019 Денис Попов підтвердив, що більше не зустрічається з дворазовою чемпіонкою світу і Європи з дзюдо Дариною Білодід.
Чому ви перестали бути підписані один на одного в Instagram? – запитав Дениса журналіст телеканалу «Футбол».
Ви краще у неї запитайте.
Зараз ви пара чи ні?
Ні.
Нагадаємо, про стосунки Попова і Білодід стало відомо на початку вересня. У жовтні вони ще разом святкували 20-річчя дзюдоїстки.
Зауважимо, що Денис Попов раніше засвітив у публічному просторі стосунки ще із двома красунями.
Білодід нещодавно зазнала першої за півтора роки поразки і не поїхала через стан здоров'я на чемпіонат Європи.