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    Новини

    Найзірковіша пара українського спорту розпалася

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    Денис Попов і Дарина Білодід - Найзірковіша пара українського спорту розпалася
    Денис Попов і Дарина Білодід
    Світлина - JetSetter

    Денис Попов і Дарина Білодід зустрічалися близько трьох місяців

    Оборонець футбольної команди київського «Динамо», чемпіон світу-2019 Денис Попов підтвердив, що більше не зустрічається з дворазовою чемпіонкою світу і Європи з дзюдо Дариною Білодід.

    Чому ви перестали бути підписані один на одного в Instagram? – запитав Дениса журналіст телеканалу «Футбол».

    Ви краще у неї запитайте.

    Зараз ви пара чи ні?

    Ні.

    Нагадаємо, про стосунки Попова і Білодід стало відомо на початку вересня. У жовтні вони ще разом святкували 20-річчя дзюдоїстки.

    Зауважимо, що Денис Попов раніше засвітив у публічному просторі стосунки ще із двома красунями.

    Білодід нещодавно зазнала першої за півтора роки поразки і не поїхала через стан здоров'я на чемпіонат Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ дзюдо Дарина Білодід Денис Попов
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