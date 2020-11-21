Не з порожніми руками. Україна здобула нагороду в заключний день Євро з дзюдо

У категорії до 78 кг призерками стало дві українки. Тільки Єлизавета Каланіна (зліва) здобула бронзу для України, а Ірина Кіндзерська - бронзу для Азербайджану

Медаль нашій команді принесла Єлизавета Каланіна

Збірна України здобула одну бронзову нагороду на чемпіонаті Європи, який завершився сьогодні, 21 листопада в чеській столиці Празі. Єдину медаль нашій команді принесла представниця вагової категорії понад 78 кг Єлизавета Каланіна.

25-річна борчиня з Кременчука на Полтавщині дві перших сутички виграла достроково, на «іппон». Спершу вона за дві хвилини впоралася з чемпіонкою Європи-2018 серед юніорів Мерседес Сіґетварі зі Угорщини, а потім за півтори хвилини розібралася з Рошель Нуньєш з Португалії.

У півфіналі Каланіна зустрілася з іншою вихованкою українського дзюдо Іриною Кіндзерською, котра у 2013 році принесла бронзу Євро Україні, а з 2017 року виступає за Азербайджан. Під стягом кавказької країни Ірина вже була бронзовою призеркою чемпіонату світу, а торік знову виграла європейську бронзу. Цікаво, що Кіндзерська і Каланіна представляють разом створений нещодавно в Києві клуб «Спартаківець».

Досі Єлизавета та Ірина на міжнародному рівні зустрічалися між собою шість разів і Каланіна перемогла лише раз – у чвертьфіналі Євро-2018, на якому українка в підсумку вперше в кар’єрі здобула бронзу. Нинішня сутичка в Празі завершилася так, як решта п’ять очних поєдинків цих суперниць – перемогою Кіндзерської. Для перемоги Ірині знадобилася лише хвилина, котра потім програла у фіналі і вперше в кар’єрі здобула срібло чемпіонату Європи.

А Каланіна зібралася і в сутичці за бронзу здобула перемогу над німкенею Жасмін Ґрабовскі. Переможною для Єлизавети стала дія, яку судді оцінили на «ваза-арі».

Інші українські дзюдоїсти в Празі залишилися за межею призерів. «Главком» уже повідомляв, що в перший змагальний день у другій сутичці поступився чемпіон світу-2009, триразовий чемпіон Європи Георгій Зантарая.

А в два заключних змагальних дні єдину сутичку на всю чоловічу команду виграв Артем Бубир (до 81 кг). Він у першому поєдинку за півтори хвилини здолав поляка Даміана Швардоновецкі, а потім всього за 20 секунд програв грузинові Луці Майсурадзе, який у підсумку здобув бронзу.

Решта борців програли у стартових сутичках. Це стосується обох українців у категорії до 73 кг: Ґеворґ Хачатрян чисто поступився німцеві Антоні Цінґґу, Артем Хомула – австрійцеві Лукасові Райтеру. Кеджау Ньябалі (до 90 кг) програв на «іппон» чехові Іржі Петрові. Антон Савицький (до 100 кг) за хвилину поступився туркові Мерту Сісманлару. Яків Хаммо (понад 100 кг) пропустив результативний прийом від Юра Спейкерса з Нідерландів у додатковий час.

Таким чином, найліпше серед українських дзюдоїстів у Празі відборовся представник найлегшої вагової категорії до 60 кг Артем Лесюк, який у стартовий день програв у сутичці за бронзу.

Жінки за відсутності дворазової чемпіонки світу і Європи Дарини Білодід, котра пропускала Євро через застуду, окрім Каланіної, виступили не ліпше. Правда, склад нашої команди був обмеженим – лише чотири борчині. Єдину перемогу у стартовий день здобула Анна Бородіна (до 52 кг). У п’ятницю жодна українка на чеські татамі не виходила. А в суботу боролася також Анастасія Турчин (до 78 кг). Вона у першій сутичці поступилася на Golden score (у додатковий час) німкені Луїзе Мальцан, котра в підсумку програла у фіналі і здобула свою четверту нагороду континентальних першостей.

Серед чоловіків чемпіонами Європи у Празі в п’ятницю і суботу стали молдованин Віктор Серпу (до 73 кг), грузин Тато Ґріґалашвілі (до 81 кг), росіянин Міхаїл Іґольніков (до 90 кг), ізраїльтянин Петер Пальчик (до 100 кг) та ще один представник РФ Тамерлан Башаєв (понад 100 кг).

А ось у жінок в усіх чотирьох категоріях перемогли француженки – Кларісс Аґбеньєну (до 63 кг), Марґо Піно (до 70 кг), Маделайн Малонґа (до 78 г) і Романа Дікко (понад 78 кг). Додайте до цих перемог золото Ширен Буклі (до 48 кг) у перший змагальний день і вийде, що Франція серед жінок виграла п’ять з семи можливих золотих нагород.