  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Юнацька ліга УЄФА. «Шахтар» переграв «Манчестер Сіті», однак з групи не вийшов

    Команда Сергія Шищенка закінчує груповий етап турніру з 7 балами в активі
    У 6 турі Юнацької ліги УЄФА юнаки «Шахтаря» з рахунком 2:1 перемогли однолітків з «Манчестер Сіті» (2:1), але з групи не вийшли. До старту матчу «Шахтар» зберігав примарні шанси на вихід з групи. Для цього молодшим «гірникам» потрібно було перемагати «Сіті» з різницею в чотири
    • Сьогодні, 14:59
    • Розсилка

    Команда Сергія Шищенка закінчує груповий етап турніру з 7 балами в активі

    У 6 турі Юнацької ліги УЄФА юнаки «Шахтаря» з рахунком 2:1 перемогли однолітків з «Манчестер Сіті» (2:1), але з групи не вийшли.

    До старту матчу «Шахтар» зберігав примарні шанси на вихід з групи.

    Для цього молодшим «гірникам» потрібно було перемагати «Сіті» з різницею в чотири м’ячі та сподіватися на перемогу «Наполі».

    На 20 хвилині Меліченко класно закинув на Кащука. Олексій, обігравши Кіббу та Сокула, вразив порожні ворота. На 35 хвилині Лоренцо Гонсалес поцілив в стійку, а першим на добиванні був капітан «блакитних» Метью Сміт – 1:1.

    В дебюті другого тайму Муравський в штрафному майданчику збив Сміта, але арбітр з Казахстану замість пенальті призначив штрафний удар.

    На 67 хвилині Топалов класно розігнав атаку та віддав на Кащука – 2:1.

    «Сіті» відразу відповів дуже небезпечним ударом Матондо.

    Команда Сергія Шищенка закінчує груповий етап турніру з 7 балами в активі.

    У «Манчестер Сіті» – 13 пунктів.

    Юнацька ліга УЄФА

    6-й тур

    «Шахтар» U-19 – «Манчестер Сіті» U-19 2:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Кащук (20), 1:1 - Сміт (35), 2:1 - Кащук (67)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ