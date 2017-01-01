Юнацька ліга УЄФА. «Шахтар» переграв «Манчестер Сіті», однак з групи не вийшов

Команда Сергія Шищенка закінчує груповий етап турніру з 7 балами в активі

У 6 турі Юнацької ліги УЄФА юнаки «Шахтаря» з рахунком 2:1 перемогли однолітків з «Манчестер Сіті» (2:1), але з групи не вийшли. До старту матчу «Шахтар» зберігав примарні шанси на вихід з групи. Для цього молодшим «гірникам» потрібно було перемагати «Сіті» з різницею в чотири



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Команда Сергія Шищенка закінчує груповий етап турніру з 7 балами в активі

У 6 турі Юнацької ліги УЄФА юнаки «Шахтаря» з рахунком 2:1 перемогли однолітків з «Манчестер Сіті» (2:1), але з групи не вийшли.

До старту матчу «Шахтар» зберігав примарні шанси на вихід з групи.

Для цього молодшим «гірникам» потрібно було перемагати «Сіті» з різницею в чотири м’ячі та сподіватися на перемогу «Наполі».

На 20 хвилині Меліченко класно закинув на Кащука. Олексій, обігравши Кіббу та Сокула, вразив порожні ворота. На 35 хвилині Лоренцо Гонсалес поцілив в стійку, а першим на добиванні був капітан «блакитних» Метью Сміт – 1:1.

В дебюті другого тайму Муравський в штрафному майданчику збив Сміта, але арбітр з Казахстану замість пенальті призначив штрафний удар.

На 67 хвилині Топалов класно розігнав атаку та віддав на Кащука – 2:1.

«Сіті» відразу відповів дуже небезпечним ударом Матондо.

Команда Сергія Шищенка закінчує груповий етап турніру з 7 балами в активі.

У «Манчестер Сіті» – 13 пунктів.

Юнацька ліга УЄФА

6-й тур

«Шахтар» U-19 – «Манчестер Сіті» U-19 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Кащук (20), 1:1 - Сміт (35), 2:1 - Кащук (67)

Джерело: Футбол 24