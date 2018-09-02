Юний шахіст з Краматорська завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи
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Шахист з Краматорська Семен Мітусов. Фото vchasnoua.com
Наші спортсмени знову повертаються додому з нагородами
З 20 по 29 серпня в Ризі (Латвія) пройшов юнацький чемпіонат Європи з шахів.
Про це повідомляє tehnopolis.com.ua
Змагання проходили у дев'ять турів, у віковій категорії хлопчиків до 12-ти років (125 учасників) та дівчаток до 12-ти років (82 учасниці).
Відмінно виступили таланти з Краматорська – чемпіон України Семен Мітусов і чемпіонка України Марія Козаченко.
Семен посів підсумкове третє місце, а Марія – п'яте призове місце.
Цікаво, що краматорська школа шахів вважається однією з найсильніших у країні
Нагадаємо, що колишні чемпіони світу з шахів Руслан Пономарьов та Сергій Карякін також є уродженцями цього українського міста.