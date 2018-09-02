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    Юний шахіст з Краматорська завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи

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    <span>&nbsp;Шахист з Краматорська Семен Мітусов. Фото&nbsp;vchasnoua.com</span> - Юний шахіст з Краматорська завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи
     Шахист з Краматорська Семен Мітусов. Фото vchasnoua.com

    Наші спортсмени знову повертаються додому з нагородами

    З 20 по 29 серпня в Ризі (Латвія) пройшов юнацький чемпіонат Європи з шахів.

    Про це повідомляє tehnopolis.com.ua

    Змагання проходили у дев'ять турів, у віковій категорії хлопчиків до 12-ти років (125 учасників) та дівчаток до 12-ти років (82 учасниці).

    Відмінно виступили таланти з Краматорська – чемпіон України Семен Мітусов і чемпіонка України Марія Козаченко.

    Семен посів підсумкове третє місце, а Марія – п'яте призове місце.

    Цікаво, що краматорська школа шахів вважається однією з найсильніших у країні

    Нагадаємо, що колишні чемпіони світу з шахів Руслан Пономарьов та Сергій Карякін також є уродженцями цього українського міста. 

    чемпіонат Європи шахи Латвія українці Інтелектуальні види спорту
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