Юний шахіст з Краматорська завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахист з Краматорська Семен Мітусов. Фото vchasnoua.com

Наші спортсмени знову повертаються додому з нагородами

З 20 по 29 серпня в Ризі (Латвія) пройшов юнацький чемпіонат Європи з шахів.

Про це повідомляє tehnopolis.com.ua

Змагання проходили у дев'ять турів, у віковій категорії хлопчиків до 12-ти років (125 учасників) та дівчаток до 12-ти років (82 учасниці).

Відмінно виступили таланти з Краматорська – чемпіон України Семен Мітусов і чемпіонка України Марія Козаченко.

Семен посів підсумкове третє місце, а Марія – п'яте призове місце.

Цікаво, що краматорська школа шахів вважається однією з найсильніших у країні

Нагадаємо, що колишні чемпіони світу з шахів Руслан Пономарьов та Сергій Карякін також є уродженцями цього українського міста.