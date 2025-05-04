31-річний Кейн нарешті здобув перший трофей у кар'єрі

Чемпіоном Німеччини Кейн став завдяки нічиї «Байєра» з «Фрайбургом» у 32-му турі Бундесліги

Раніше Кейн дев'ять разів ставав найкращим бомбардиром різноманітних турнірів

31-річний англійський нападник Гаррі Кейн завоював свій перший трофей у кар'єрі, вигравши чемпіонат Німеччини у складі «Баварії». Про це повідомляє «Главком».

Чемпіоном Німеччини Кейн став завдяки нічиї «Байєра» з «Фрайбургом» у 32-му турі Бундесліги. Після цієї гри «Баварія» англійця стала недосяжною для «Байєра» за два тури до фінішу.

Для 31-річного форварда збірної Англії цей титул став першим у професійній кар'єрі на клубному рівні. Раніше Кейн 9 разів ставав найкращим бомбардиром різноманітних турнірів, здобував «Золоту бутсу» та двічі визнавався найкращим гравцем Англії.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.