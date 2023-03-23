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Заборона використання «Z-символіки»: заява президента МОК

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Заборона використання «Z-символіки»: заява президента МОК
Томас Бах
фото: DW

Російські спортсмени не повинні підтримувати бойові дії своєї країни і використовувати «Z-символіку» на змаганнях

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив із заявою про те, що використання відповідної символіки і будь-якої підтримки бойових дій Росії щодо України суперечать принципам комітету. 

«Наші принципи ясно і чітко говорять про те, що забороняється будь-яка активна підтримка бойових дій, у тому числі демонстрація  «Z-символіки»  – це включає публікації та багато іншого.

Ті, хто подібним чином підтримує бойові дії, не можуть брати участь у змаганнях. Або ж їм не слід брати участь з огляду на те, що це лише наші рекомендації для міжнародних федерацій», – цитує голову Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Inside the Games.

Нагадаємо, раніше президент МОК Томас Бах заявляв, що організація планує допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, виправдовуючи це політичною нейтральністю змагань. Таким чином президент МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

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Теги: спорт Олімпіада Томас Бах МОК російські спортсмени

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