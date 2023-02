Терористи у спортивних костюмах. Російські чемпіони, які досі не покарані за підтримку війни

Українське медіаполе збурене через численні новини, які стосуються можливого допуску представників країн-терористок Росії та Білорусі до великих змагань, зокрема й Олімпіади-2024.

Понад три десятки країн із різних куточків світу висловлюють солідарність українцям та підтримують недопуск росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену. Однак, чи робить сама українська сторона все можливе заради цього? Спробуємо розібратися у цьому матеріалі.

Система санкцій в Україні почала працювати лише приблизно за 10 місяців після початку війни, що власне є показником зацікавленості наших установ бодай якось впливати на відсторонення російських спортсменів. Цей факт стає закономірним, якщо згадувати позицію ексочільника Національного Олімпійського Комітету України 59-річного Сергія Бубки, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Європи як біженець та називав війну «конфліктом».

На момент підготовки цього матеріалу список спортсменів, які перебувають під санкціями, є мізерним – усього-на-всього 60 чинних та колишніх спортсменів, спортивних функціонерів. Абсолютно очевидно, що ця кількість є недостатньою – підтримують війну та відкрито про це говорять набагато більше російських спортивних зірок, але очільники українського спорту чомусь не хочуть помічати їх.

Яскравим прикладом може слугувати історія з профільним Міністерством молоді і спорту України. Автором статті було надіслано звернення щодо російських борців, які незаконно відвідували Крим, одразу до двох установ – до Представництва президента України в Автономній Республіці Крим та до Міністерства молоді та спорту.

Обидві установи надали відповіді, які мали діаметрально різні забарвлення. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим відповів, що «викладена у зверненні інформація заслуговує на увагу та врахована у поточної діяльності Представництва та інших зацікавлених органів виконавчої влади та правоохоронних структур України».

Міністерство молоді та спорту вирішило ж просто залишити звернення без розгляду через його неналежне оформлення. Тобто, замість того, щоб бути лідером процесу покарання російських спортсменів-терористів, ця структура, отримавши інформацію та фото докази на її підтвердження, пише «відписки», аби лише не займатися цим питанням.

Втрачений час наразі працює проти України.

Складається враження, що процес покарання російських спортсменів, які підтримують війну, цікавить лише вболівальників та поодинокі ЗМІ.

Проблему регулярно піднімає «Главком». Український спортивний ресурс Tribuna створив базу таких спортсменів та закликає прихильників спорту відправляти інформацію для її наповнення. Лише ця база містить перелік з понад ніж 220 російських спортивних діячів, які прямо чи опосередковано підтримали російську агресію проти України.

Телеграм-канал Base of Ukrainian sports провів серію розслідувань та знайшов низку титулованих спортсменів, яких ще немає у переліку тих 60, які перебувають під санкціями.

З іншого ж боку, Міжнародний олімпійський комітет не полишає спроб повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

Зокрема, теніс є тим видом спорту, про який чи не найбільше згадує МОК в своїх заявах. Тому «Главком» приділить йому увагу окремо.

«Ми бачили на Australian Open, коли українська спортсменка грала проти нейтральної атлетки із російським паспортом, а білоруська тенісистка навіть перемогла на турнірі. Тоді чому це неможливо у плаванні чи гімнастиці?» – говорив в своєму недавньому інтерв’ю очільник МОК Томас Бах

Разом з тим, Україна лише нещодавно запровадила санкції проти очільника Федерації тенісу Росії Шаміля Тарпіщєва, про якого теж ітиме мова далі. Можливо, всі інші російські тенісисти та функціонери не підтримують війну відкрито?

Головний редактор найбільшого українського порталу про теніс btu.org.ua Сергій Конторчик в коментарі «Главкому» переконує: випадки підтримки російською тенісною спільнотою війни проти України масові.

«Влітку в нас вийшов матеріал про російських тенісистів, пов’язаних з клубом російської армії ЦСКА. На тенісних турнірах, які росіяни організовують в себе в країні під власною егідою, присутня і символіка вторгнення, і представники Міноборони РФ. А найгучніший скандал був щодо російської тенісистки Анастасії Гасанової, яка повторила ті ж самі наративи, що й Володимир Путін, коли виправдовував вторгнення», – розповідає Сергій.

Нагадаємо, що Гасанова у своєму Instagram зробила низку антиукраїнських заяв:

«Гасанова зробила це звернення для своїх друзів у закритому режимі в інстаграмі, тобто, воно робилося не для широкої аудиторії. Але воно все ж потрапило до нас. У нас також є інформація, що в приватних розмовах вона розповідає іншим тенісистам ті ж самі речі», – наголошує Конторчик.

Він також розповідає, що є випадки коли батьки російських тенісистів, які разом зі своїми дітьми приїжджають на змагання, у соцмережах виказували або антиукраїнські настрої, або взагалі відкрито підтримували свою армію. Є приклади, коли російські юніори писали образливі повідомлення з підтримкою Путіна і проти України українським юніорам. Запитання в тому, наскільки безпечно нашим юним спортсменам і їхнім командам перебувати з цими людьми на одних стадіонах, в одних готелях, не кажучи вже про емоційний стан, в якому при цьому перебувають українці.

За словами Конторчика, також варто окремо приділити увагу лише багаторічному президенту Федерації тенісу Росії Шамілю Тарпіщєву, який лише в кінці лютого вже цього року потрапив в санкційний список України.

«Федерація тенісу Росії в окупованому Криму проводить різноманітні турніри з пропагандистським ухилом, минулого року там взагалі була присутня символіка вторгнення. До того ж самі члени федерації безпосередньо беруть участь у подібних заходах. Такі турніри проводять на любительському рівні, тому організатори не потрапляють під санкції світових спортивних установ. Але в Росії такими турнірами займаються ті ж самі люди, як потім співпрацюють з представниками міжнародних тенісних структур», – зазначає Конторчик.

«Ми знаємо, що минулого року асоціація тенісистів-професіоналів не перешкоджала участі російських організаторів у проведенні професійного турніру за межами РФ. Хоча на той момент вже були компрометуючі факти, пов’язані з цими людьми, а хтось з них взагалі відкрито підтримував свого президента і армію», – наголошує журналіст.

Сам же Тарпіщєв відвідував Крим після 2014 року, не проходячи прикордонний контроль та порушуючи законодавство України. Федерація, яку він очолює, є партнером «Артеку» протягом років окупації, бази в Криму використовують для зборів провідних російських тенісистів-юніорів, які виступають на міжнародних змаганнях і юніорських турнірах Grand Slam.

«Ми бачимо, що 23 лютого, Федерація тенісу Росії опублікувала привітання до Дня захисника Вітчизни, згадавши в тексті й тих, хто зараз «здійснює подвиги на фронті» під час війни проти України, яку вони назвали «спецоперація». Якщо ця організація підтримує російську армію під час геноциду, хіба до всіх чиновників ФТР не повинні бути застосовані санкції?», – ставить питання Конторчик.

Разом з тим, за словами головного редактора btu.org.ua, щодо наведеної вище інформації до нього ніхто не звертався ні з НОК України, ні з Міністерства молоді та спорту чи інших державних структур, які б мали бути зацікавленими у інформації про російських спортивних функціонерів, які мали б бути фігурантами санкційних списків, а не гостями та учасниками міжнародних змагань.

Давид Бєлявський

Давид Бєлявський є помітною постаттю у світовій спортивній гімнастиці: олімпійський чемпіон Токіо-2020 у команді, дворазовий призер Олімпійських ігор-2016 у Ріо, чемпіон світу-2019 у команді, призер Чемпіонату світу 2017 року в Монреалі (вправи на брусах та коні).

У вересні минулого року Давид під час інтерв’ю російському пропагандистському виданню «Матч ТВ» заявив, що готовий покинути гімнастику та піти воювати проти України, якщо отримає повістку. Для Бєлявського таке рішення «є очевидним».

Бєлявський досі не входить до списку російських атлетів, на яких Україна наклала санкції. Логічне питання: «Чому?».

Артур Далалоян

Триразовий чемпіон світу Артур Далалоян був помічений на пропагандистському та мілітаристському заході у одній зі шкіл Москви. Разом з ним там також був присутній Сергій Сокол, який є депутатом Державної думи РФ, він підтримав постанову про «визнання ЛНР та ДНР частиною Росії». Сокол включений до списку санкцій ЄС, а також – США, Канади, Японії, Нової Зеландії та Австралії. Після цього репортажу така ж доля має чекати і Далалояна.

Також Далалоян в інтерв'ю російським пропагандистам розповів, що в збірній Росії зі спортивної гімнастики немає спортсменів, які готові «відмовитися від підтримки СВО».

Марія Пасєка

Російська спортивна гімнастика є справжнім серпентарієм поплічників війни. Убивства українців «підтримала» й Марія Пасєка. Чотириразова призерка Олімпіади у своєму Інстаграмі у пості про російських паралімпійців, яких нібито незаслужено не допустили до пекінської Паралімпіади-2022, розкидалася направо і наліво вигаданими фактами, одним з яких стало те, що Олімпійські Ігри є майданчиком для перемир’я між війнами. При цьому 27-річна спортсменка забула нагадати, що це її батьківщина порушила принципи олімпійського руху, напавши на Україну саме під час періоду проведення Паралімпійських Ігор у Пекіні. Також в своєму пості на підтримку війни спортсменка ставила хештеги з літерою Z, яка стала символом російського вторгнення в Україну.

Поліна Плюсніна

Біатлоністка збірної Росії Поліна Плюсніна теж дуже сильно засмутилася відстороненню росіян від змагань: за її словами, вона ревіла два дні, дізнавшись, що співвітчизникам заборонено виступати на міжнародній арені. Як і більшість героїв цього матеріалу, Плюсніна знаходить обгрунтування нападу на Україну: «…. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства. Если подобный конфликт случился, значит, другого выхода не было». Сліпа віра кривавому тирану Путіну та, власне, підтримка війни є причиною для санкцій проти Плюсніної.

Артем Сурков

Ще одна знахідка російської пропаганди – Артем Сурков, російський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів Росії, володар Кубка європейських націй, чемпіон Європейських ігор, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон і призер чемпіонатів світу, майстер спорту Росії міжнародного класу, учасник літніх Олімпійських ігор-2020.

Окрім відкритої підтримки війни в Україні, він брав участь у пропагандистському та антиукраїнському заході для дітей. Він – гвинтик брехливої системи, яка закладає змалечку кожному росіянину ненависть до українців та гордість за тих, хто «звільняє Україну від нацизму». Такій людині не місце не те що у світовому спорті, а й просто у цивілізованому світі.

Марина Голядкіна

Ексукраїнка, донеччанка, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 з артистичного плавання Марина Голядкіна розповіла своїм підписникам в Instagram до сліз трагічну історію про евакуацію з Донецька до Росії. Нічого нового вона не сказала: «українці бомбили самі себе», розпалюючи громадянську війну, а спорт має об’єднувати, незважаючи на обстріли. Звісно, Голядкіній краще знати, хто винен у війні, хоч вона й «далека від політики», адже вона все бачила власними очима. Марина Голядкіна обрала зручну для пропагандистів позицію – вона називає себе не українкою (хоча 18 років прожила в Україні), а «дончанкою». Це ясно вказує на те, що російська плавчиня підтримує окупацію Донецька та Луганська і не ідентифікує Донбас як частину української держави.

Анна Насєкіна

«Президент Федерації артистичного плавання Республіки Крим» Анна Насєкіна дала відразу кілька причин бути покараною. По-перше, вона незаконно відвідує Крим, не проходячи прикордонний контроль згідно з законодавством України. По-друге, Анна займається незаконною селекцією юних перспективних спортсменів до російської команди: фактично, вона переманює юних українців з Криму, пропонуючи російський паспорт і подальші яскраві перспективи.

Окрім згаданих вище пунктів, варто згадати й те, що школа Насєкіної функціонує на території ЄС, у столиці Латвії – Ризі.

Володимир Ламанов

Російський чемпіон світу з самбо торік у жовтні брав участь у змаганнях «Битва чемпіонів-4», які проходили під красномовним гаслом «Своих не бросаем». Легко здогадатися, що цей захід мав за мету підтримати російську армію, що й не приховували організатори. На афіші турніру було використано, напевно, один з ключових символів російської агресії проти України – георгіївську стрічку.

Анастасія Гасанова

Про цю російську тенісистку вже йшлося вище.

⁉️ Russian tennis player Anastasia Gasanova started this week with a video & several stories on IG re Ukraine. She mentioned “an armed coup in 2014” + said Kyiv “could have stopped firing” in Donetsk & Luhansk so there would be no “SMO" (="special military operation") ⬇️ thread pic.twitter.com/j8XYCX14Ds