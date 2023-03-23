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«Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики». Президент МОК став на захист росіян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики». Президент МОК став на захист росіян
Томас Бах
фото: DW

Організація планує допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, виправдовуючи це політичною нейтральністю змагань

Олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітту Томас Бах, повідомляє Sky News.

«Ми не повинні зробити помилку, піднявшись до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цими політичними силами. Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, то спорт та спортсмени стають інструментами міжнародної політики», – сказав глава МОК під час виступу в німецькому місті Ессен.

Він також підкреслив, що Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони ризикують втратити свою силу. МОК, за його словами, повинен залишатися політично нейтральним, проте не аполітичним.

«Ми відчуваємо, страждаємо та розуміємо український народ та спортсменів. З іншого боку, ми, як глобальна організація, несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію», – заявив Бах.

Таким чином президент МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Нагадаємо, що міжнародний олімпійський комітет 25 січня запропонував допустити росіян та білорусів, які не беруть активної участі у підтримці кривавої війни Росії, до міжнародних змагань у нейтральному статусі під час виконання низки умов. На початку лютого МОК уточнив, що розглядає варіант, за якого росіяни та білоруси мали можливість виступати на турнірах в Азії та відібратися на Ігри до Парижа, проте про участь у самій Олімпіаді не йдеться.

Раніше МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань.

До слова, наразі МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів.

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Теги: росіяни олімпійські ігри Томас Бах спорт

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