Вже традиційно Захарова не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова

Захарова: Змагання і осиротіли, і збідніли

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова вважає, що світовий спорт деградував через відсутність росіян на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

«Змагання і осиротіли, і збідніли. По суті світовий спорт без росіян деградував. Йому ще відновлюватися після всіх експериментів, які над ним проводили», – сказала Захарова в інтерв'ю російським пропагандистам.

Разом з тим, вже традиційно, речниця російського Міністерства закордонних справ не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова.

У 2022 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям не допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях через війну РФ проти України.

Пізніше вимоги пом'якшилися, деякі федерації допускають спортсменів із Росії та Білорусії на турніри у нейтральному статусі.

На літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі у нейтральному статусі виступили 15 російських атлетів.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.