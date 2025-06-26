Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Захарова влаштувала істерику та розповіла про «деградацію спорту без росіян»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Захарова влаштувала істерику та розповіла про «деградацію спорту без росіян»
Вже традиційно Захарова не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова

Захарова: Змагання і осиротіли, і збідніли

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова вважає, що світовий спорт деградував через відсутність росіян на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

«Змагання і осиротіли, і збідніли. По суті світовий спорт без росіян деградував. Йому ще відновлюватися після всіх експериментів, які над ним проводили», – сказала Захарова в інтерв'ю російським пропагандистам.

Разом з тим, вже традиційно, речниця російського Міністерства закордонних справ не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова.

У 2022 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям не допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях через війну РФ проти України.

Пізніше вимоги пом'якшилися, деякі федерації допускають спортсменів із Росії та Білорусії на турніри у нейтральному статусі.

На літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі у нейтральному статусі виступили 15 російських атлетів.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: росія спорт пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея отримує технічні консультації в обмін на зброю та особовий склад
Північна Корея відправить додаткові війська до Росії – розвідка
Сьогодні, 14:15
Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями
Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями
21 червня, 14:30
Трамп: Росія та Україна досягають невеликого прогресу
Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп
21 червня, 01:29
«Шахед» влучив у 12-поверх будинку у Шевченківському районі
Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги
17 червня, 10:41
Сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
РФ вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою та 49 дронами: є влучання
8 червня, 09:33
Перший заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов заявив, що більшість з виявлених безпілотників є російськими
Росія тестує свої безпілотники в Казахстані
5 червня, 16:45
Бюджетна криза у регіонах наростає
«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка
4 червня, 08:18
Українську делегацію очолює міністр оборони, російську – помічник Путіна
Переговори у Стамбулі. Про логіку й реалізм українських пропозицій
2 червня, 13:41
Росія продовжує демонструвати позицію неадеквата
Переговори з неадекватом. Чому це нам потрібно
31 травня, 14:05

Новини

Захарова влаштувала істерику та розповіла про «деградацію спорту без росіян»
Захарова влаштувала істерику та розповіла про «деградацію спорту без росіян»
Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
Азаров здобув золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Азаров здобув золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
146K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
17K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
11K
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд
11K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua