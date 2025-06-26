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Північна Корея відправить додаткові війська до Росії – розвідка

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Північна Корея відправить додаткові війська до Росії – розвідка
Північна Корея отримує технічні консультації в обмін на зброю та особовий склад
фото: Stars and Stripes

Пхеньян розгорне додаткові війська у липні або серпні

Північна Корея може відправити до Російської Федерації додаткові сили для участі у війні проти України. Це може статися у липні або серпні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters, яке цитує південнокорейських депутатів після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби.

За словами законодавця Лі Сон Квена, південнокорейська розвідка вважає, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України вже в липні або серпні. Зазначається, що розвідка спостерігала нову хвилю мобілізації в КНДР для відправлення в Росію, а також відзначила нещодавній візит до Пхеньяна високопосадовця з російської служби безпеки.

Парламентар зазначив, що Північна Корея, ймовірно, обмінює артилерійські боєприпаси й ракети на технічні консультації з боку Росії щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Нагадаємо, Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання керування безпілотними літальними апаратами. 

Раніше повідомлялося, що Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин направить до Курської області тисячу саперів та 5 тис. військових будівельників для відновлення «зруйнованих окупантами інфраструктурних об'єктів» у рамках договору про військове співробітництво.

До слова, Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

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Теги: росія війна Північна Корея Україна

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