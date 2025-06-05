Росія тестує свої безпілотники в Казахстані

Перший заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов заявив, що більшість з виявлених безпілотників є російськими

З лютого в Казахстані почали помічати невстановлені безпілотники, що впали

Представник Міністерства оборони Казахстану підтвердив, що Росія проводить випробування дронів на території Західно-Казахстанської області. Як передає «Главком», про це пише казахстанське видання «Курсив».

З березня на території Західно-Казахстанської області впали чотири дрони. Але знаходили невідомі безпілотники на території регіону і раніше. В одному з випадків місцеве медіа «Orda.kz» повідомляло, що на території регіону виявили російський дрон типу «Герань», який, імовірно, втратив керування і прилетів з полігону «Капустин Яр» на території РФ.

В іншому – що серед знахідок можуть бути українські безпілотники. Тоді дрони знайшли після атак на прикордонні з Казахстаном регіони Росії. Однак тоді ж медіа писало, що це можуть бути російські дрони, і посилалося на українських військових експертів, які заявляли, що особливості конструкції вказують на те, що це російський дрон «Орлан-10».

Сьогодні, 5 червня, перший заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов заявив, що більшість з виявлених безпілотників є російськими. Понад 90% з них прилетіли з випробувального полігону 926-го льотно-випробувального центру РФ.

До слова, Західноказахстанська область межує з п’ятьма областями РФ. Також там розташована частина авіаполігонів, що належать 929 державному льотно-випробувальному центрові Міністерства оборони рф імені Чкалова. Цей центр – головна авіаційна випробувальна установа Повітряно-космічних сил РФ, де випробовують військову авіаційну техніку та авіаційну зброю перед взяттям на озброєння.

Нагадаємо, майже на кордоні із Казахстаном перебуває Капустин Яр – ракетний військовий полігон в північно-західній частині Астраханської області. Українці дізналися про його існування цього місця, коли Росія застосувала нову балістичну або ж міжконтинентальну ракету, випущену з цього полігону.

Російські та казахстанські медіа випустили не один матеріал про те, як ракетні випробування впливають на здоровʼя місцевих мешканців. Враховуючи близькість кордону, жителі Казахстану також відчувають на собі всі «переваги» життя біля Капустиного Яру. До того ж, частину території Казахстану Росія орендує заради випробувань.

Наразі є багато свідчень, що діти народжуються із різними захворюваннями, але Росія не виплачує великих компенсацій за це. У репортажі із Казахстану люди розповідали, що після випробувань різних ракет, люди намагаються зібрати уламки, аби здати на металобрухт. І роблять це достатньо швидко, аби зібрати всі уламки ракет. Не дивлячись на важкість життя біля полігону, як росіяни, так і деякі казахи в інтервʼю підтримують політику Путіна.