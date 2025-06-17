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Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги
«Шахед» влучив у 12-поверх будинку у Шевченківському районі
скриншот відео

На місці працюють всі служби, зокрема сапери, які перевіряють будівлю на наявність залишків «шахеда»

У ніч на 17 червня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на Київ. Під час атаки один з «Шахедів» влучив у 12-поверх будинку у Шевченківському районі поряд зі станцією швидкої допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Наслідки влучання дрона у багатоповерхівку у Шевченківському районі поряд зі станцією швидкої допомоги
Наслідки влучання дрона у багатоповерхівку у Шевченківському районі поряд зі станцією швидкої допомоги
скриншот відео

«Попередньо, ніхто не постраждав. На місці працюють всі служби, зокрема сапери, які перевіряють будівлю на наявність залишків «шахеда», – йдеться у повідомленні.  

Також повідомляється, що медики швидкої допомоги під час обстрілу не постраждали. Інформації про пошкодження транспорту медиків також поки не надходило. 

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: росія окупанти Київ обстріл медик

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