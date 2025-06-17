Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги
На місці працюють всі служби, зокрема сапери, які перевіряють будівлю на наявність залишків «шахеда»
У ніч на 17 червня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на Київ. Під час атаки один з «Шахедів» влучив у 12-поверх будинку у Шевченківському районі поряд зі станцією швидкої допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
«Попередньо, ніхто не постраждав. На місці працюють всі служби, зокрема сапери, які перевіряють будівлю на наявність залишків «шахеда», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що медики швидкої допомоги під час обстрілу не постраждали. Інформації про пошкодження транспорту медиків також поки не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
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