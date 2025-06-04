«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка
«СВО» йде за планом
Більш ніж на півмільйона рублів знизять одноразову виплату при укладенні контракту з армією РФ у Башкортостані – з 1,6 млн до 1 млн рублівж. Відповідний указ підписав глава республіки Радій Хабіров.
Розмір регіональної виплати в Башкортостані півроку тому зріс утричі – з 505 тисяч до 1,6 млн рублів. При цьому нинішній указ глави республіки діє до 30 червня, тобто згодом розмір виплати може бути знову переглянутий.
Бюджетна криза в регіонах наростає, а центр не може дати грошей через розростання дефіциту федерального бюджету:
- Дефіцит бюджету Єкатеринбурга збільшився втричі. Касовий розрив у міській скарбниці на 2025 рік зріс з 3,1 млрд рублів до 9,7 млрд рублів. Але ж не минуло ще й півроку! Через перевищення нинішньої «стелі» дефіциту в 10% вирішено підняти його до 19%.
- У Башкортостані вдвічі збільшився дефіцит бюджету. Депутати Держзборів Башкортостану також внесли зміни до бюджету республіки на 2025 рік, збільшивши дефіцит на 5,8 млрд. руб (через зростання витрат на цю ж суму) – до 9,8 млрд.
- Дефіцит бюджету Казані зросте ще на мільярд і становитиме майже 9 млрд, хоча спочатку бюджет планувався бездефіцитним. Зростання дефіциту з нуля до 9-ти мільярдів - абсолютний рекорд!
- Дефіцит бюджету Татарстану на цей рік може зрости в 2,4 раза – з 13,5 млрд до 31 млрд!
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