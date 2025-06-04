Головна Думки вголос Євген Істребін
search button user button menu button
Євген Істребін Системний аналітик

«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

«СВО» йде за планом

Більш ніж на півмільйона рублів знизять одноразову виплату при укладенні контракту з армією РФ у Башкортостані – з 1,6 млн до 1 млн рублівж. Відповідний указ підписав глава республіки Радій Хабіров.

Розмір регіональної виплати в Башкортостані півроку тому зріс утричі – з 505 тисяч до 1,6 млн рублів. При цьому нинішній указ глави республіки діє до 30 червня, тобто згодом розмір виплати може бути знову переглянутий.

Бюджетна криза в регіонах наростає, а центр не може дати грошей через розростання дефіциту федерального бюджету:

  1. Дефіцит бюджету Єкатеринбурга збільшився втричі. Касовий розрив у міській скарбниці на 2025 рік зріс з 3,1 млрд рублів до 9,7 млрд рублів. Але ж не минуло ще й півроку! Через перевищення нинішньої «стелі» дефіциту в 10% вирішено підняти його до 19%.
  2. У Башкортостані вдвічі збільшився дефіцит бюджету. Депутати Держзборів Башкортостану також внесли зміни до бюджету республіки на 2025 рік, збільшивши дефіцит на 5,8 млрд. руб (через зростання витрат на цю ж суму) – до 9,8 млрд.
  3. Дефіцит бюджету Казані зросте ще на мільярд і становитиме майже 9 млрд, хоча спочатку бюджет планувався бездефіцитним. Зростання дефіциту з нуля до 9-ти мільярдів - абсолютний рекорд!
  4. Дефіцит бюджету Татарстану на цей рік може зрости в 2,4 раза – з 13,5 млрд до 31 млрд!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим росія війна економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10874 танки
Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 червня, 08:03
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
1 червня, 15:11
У Києві була оголошена повітряна тривога
У Києві була оголошена повітряна тривога
23 травня, 08:28
Переговори делегацій України та Росії, Стамбул, 16 травня 2025 року
Фіговий листок Стамбула на плані Путіна
16 травня, 19:09
Мединський вийшов з заявою про зустріч делегацій
Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)
15 травня, 23:50
З початку війни в Україні в лютому 2022 року ЄС запровадив 17 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих проти основних джерел доходів Москви
Економіка Росії перебуває у гіршому стані, ніж заявляє Москва – звіт Стокгольмського інституту
14 травня, 15:26
Засуджена у Росії балерина Ксенія Кареліна
Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців
11 травня, 20:59
Місія Ірану при ООН офіційно спростувала «безпідставне твердження»
Іран називав «абсурдним» намір відправити ракетні установки Росії
11 травня, 13:04
Путін говоритиме про Україну
Путін виступить з прес-конференцією: говоритиме про перемир'я з Україною
10 травня, 23:46

Євген Істребін

«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка
«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка
Нафтові доходи Росії. Перша маленька сенсація
Нафтові доходи Росії. Перша маленька сенсація
Економіка Росії. Ситуація справді погана
Економіка Росії. Ситуація справді погана
Що насправді у Росії з грошима?
Що насправді у Росії з грошима?
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
У росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса. Неочікувана причина
У росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса. Неочікувана причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
176K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
103K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
73K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
58K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua