«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка

«СВО» йде за планом

Більш ніж на півмільйона рублів знизять одноразову виплату при укладенні контракту з армією РФ у Башкортостані – з 1,6 млн до 1 млн рублівж. Відповідний указ підписав глава республіки Радій Хабіров.

Розмір регіональної виплати в Башкортостані півроку тому зріс утричі – з 505 тисяч до 1,6 млн рублів. При цьому нинішній указ глави республіки діє до 30 червня, тобто згодом розмір виплати може бути знову переглянутий.

Бюджетна криза в регіонах наростає, а центр не може дати грошей через розростання дефіциту федерального бюджету: