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Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп
Трамп: Росія та Україна досягають невеликого прогресу
фото: The White house/Facebook

Дональ Трамп назвав себе «миротворцем» і підкреслив, що вважає свої дії спрямованими на врегулювання глобальних конфліктів

Президент США Дональд Трамп прокоментував мирні зусилля у війні між Росією та Україною, заявивши, що сторони досягають незначного прогресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його виступ в ефірі Fox News.

Американський лідер, говорячи про міжнародну політику, зосередився переважно на ситуації на Близькому Сході, однак торкнувся й війни в Україні. Він назвав себе «миротворцем» і підкреслив, що вважає свої дії спрямованими на врегулювання глобальних конфліктів.

«Росія та Україна досягають невеликого прогресу», – коротко зазначив Трамп, не уточнюючи деталей, на які саме переговори або ініціативи він посилається.

Тим часом, Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ немає на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

До слова, заява президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським без наміру підписувати з ним жодних документів є безглуздою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що з травня 2024 року Путін і представники Кремля регулярно висувають неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду, навмисно перекручуючи українське законодавство. Водночас російська влада називає нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.

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Теги: росія Дональд Трамп Україна переговори

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